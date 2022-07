Mobilità sostenibile: l’esperienza per l’Oltretorrente con Thriving Streets presentata a Parigi

Mobilità sostenibile, Parma fa scuola a Parigi, con l’esperienza messa in campo per l’Oltretorrente.

Davanti a una sala piena di rappresentanti di città da tutta Europa è stata presentata nei giorni scorsi l’esperienza di ‘Vai Oltre’, il percorso partecipativo sulla mobilità sostenibile realizzato in Oltretorrente grazie al progetto europeo Thriving Streets, URBACT III.

L’occasione è stata l’URBACT City Festival, evento inserito tra le attività della presidenza di turno francese dell’UE, dove oltre 300 rappresentanti di città ed enti europei hanno scambiato idee e soluzioni innovative, fatto rete, mostrato i risultati dei loro progetti.

Patrizia Marani, coordinatrice del progetto Thriving Streets, ha spiegato, in occasione dell’incontro, come “la mobilità sostenibile possa contribuire alla rivitalizzazione di un quartiere come l’Oltretorrente: La mobilità sostenibile non è fatta di divieti ma di opportunità. Potenziare il trasporto pubblico, la ciclabilità, la sicurezza nelle strade, razionalizzare la presenza di auto, sono tutte misure che possono favorire la vita di una comunità, il commercio, la vivibilità delle nostre città”.

