Mobilità sostenibile: nuova pista ciclabile a Fognano

Proseguono gli interventi per una mobilità sostenibile, che vede la bicicletta protagonista degli spostamenti in ambito urbano. Hanno recentemente preso avvio i lavori di esecuzione della nuova pista ciclabile in strada Chiesa di Fognano e in strada Paonazza e di un nuovo impianto semaforico all’intersezione con strada Vallazza.

In particolare sono in corso di realizzazione interventi in strada Chiesa di Fognano, che prevedono l’istituzione di una pista ciclabile a doppio senso di marcia e la creazione di un attraversamento pedonale e ciclabile presso l’intersezione con via Cremonese. In strada Paonazza, si procederà alla realizzazione di una pista ciclabile a doppio senso di marcia da strada Chiesa di Fognano al civico 24 e l’istituzione di corsie ciclabili dal civico 24 a strada Vallazza. Inoltre, saranno realizzati un attraversamento pedonale e ciclabile e un attraversamento pedonale e ciclabile presso l’intersezione con strada Vallazza. Infine, in via Cremonese è prevista l’istituzione di un attraversamento pedonale e ciclabile presso l’intersezione con strada Chiesa di Fognano.

“L’ampliamento della rete ciclabile rappresenta un passo avanti verso una mobilità più sostenibile e un ambiente urbano maggiormente vivibile. L’impegno assunto per un potenziamento della mobilità dolce, anche grazie ai fondi PNRR, sta portando alla realizzazione di nuove piste ciclabili in tutta la città e l’ampliamento di quelle già esistenti. Gli interventi previsti garantiranno di migliorare la fruibilità dei percorsi ciclabili urbani ma anche di rafforzare significativamente il collegamento alle frazioni, in linea con gli obiettivi di Parma Carbon Neutral e quando previsto dal PUMS” dichiara Gianluca Borghi, Assessore alla Sostenibilità Ambientale ed Energetica, Agricoltura, Mobilità.

Il progetto è finanziato dai fondi europei PNRR del Programma Next Generation EU e comprende l’attuazione di circa 10 km di nuove piste ciclabili su tutto il territorio comunale. Le aree della città interessate dalla realizzazione delle nuove piste ciclabili sono diffuse sul territorio in modo omogeneo e hanno riguardato interventi sia urbani che di collegamento alle frazioni. I lavori per tutte le piste ciclabili finanziate con fondi PNRR sono avviati e in fase di conclusione.