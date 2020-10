Mobilitazione LGBT in piazza Garibaldi per i diritti dl popolo rainbow

Sabato 17 ottobre in piazza Garibaldi a Parma ci sarà una mobilitazione organizzata da alcune associazioni LGBT e non per dare sostegno al Parlamento che ha deciso per martedì 20 di riportare alla Camera la discussione sul DDL Zan.

L’Ottavo Colore con la presenza e la partecipazione di altri gruppi ed associazioni ha chiesto le autorizzazioni necessarie e ha adottato le cautele opportune affinché alle 16:30 nella piazza principale della città” circa 60 persone possano manifestare la propria adesione all’evento nazionale organizzato con il titolo: Scendiamo in piazza dalla parte dei diritti”.

In tutte le piazze delle più grandi città italiane ci saranno eventi e manifestazioni atte a scuotere le sensibilità del Legislatore e della cittadinanza tutta circa le tematiche della violenza e delle discriminazioni nei confronti degli omotransessuali.

L’ottavo Colore scenderà in piazza con uno striscione e con le proprie bandiere e chiederà a viva voce di poter vivere ed amare liberi da ogni paura.

Da sempre la principale associazione Lgbtiq+ cittadina invita i politici ad un impegno concreto e a non girare la testa dall’altra parte in occasione di atti discriminatori anche perché a causa dei pregiudizi e della paura sono pochi gli omosessuali che hanno il coraggio di denunciare. Saranno adottate tutte le precauzioni richieste dal nuovo DPCM e chi non le rispetterà sarà allontanato dalla piazza.

Con la manifestazione di sabato si vuol promuovere un clima e degli atteggiamenti meno ostili nei confronti del popolo rainbow e al tempo stesso invitare le forze politiche, ma anche quelle sociali e culturali a schierarsi e a prendere una posizione su tale argomento. Sono oltre 25 anni che si attende un provvedimento che abbia un contenuto come quello del decreto Zan e ora non si può tornare indietro, non si puo’ scendere a compromessi.

Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo