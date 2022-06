Modifiche alla viabilità cittadina per il weekend del 18 e 19 giugno  

Parma, 16 giugno 2022. In vista del prossimo fine settimana sono previste le seguenti modifiche alla viabilità.

PARMA – PRIDE di SABATO 18 GIUGNO 2022

Sabato 18/06/2022, dalle ore 15:00 a cessate esigenze. Chiusura progressiva alla circolazione stradale, al transito del Corteo nelle seguenti strade: Strada D’Azeglio; Piazzale Corridoni; Ponte di Mezzo; Intersezione Viale Mariotti/Strada Mazzini; Strada Mazzini; Piazza Garibaldi; Strada della Repubblica; Piazzale Vittorio Emanuele II; Viale Tanara; Via Chiavelli; Via Barilla; Via M.T. di Calcutta e Ingresso Parco Ex Eridania.

Destituzione delle corsie preferenziali di strada Della Repubblica, strada D’Azeglio,

Viale Toscanini, Viale Mariotti e Strada Garibaldi e contestuale disattivazione del sistema elettronico di rilevamento dei transiti. L’Azienda TEP SpA provvederà alla deviazione dei bus interessati, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi delle linee di trasporto pubblico locale alla cittadinanza. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.

Sempre sabato 18/06/2022, dalle 08:00 alle 24:00, Via Barilla – antistante civici 23, 25/A e 27 –, destituzione stalli di sosta e contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24h eccetto autorizzati manifestazione.

95° ANNIVERSARIO SEZIONE BERSAGLIERI DI PARMA – SABATO 18/06/2022.

Sempre sabato 18 è in programma l’istituzione del divieto di circolazione, dalle ore 12:00 alle ore 17.00 (Deposizioni Corone), in piazza Garibaldi lato Sud adiacente intersezione di Strada Farini. 1

In Borgo del Parmigianino, tratto dal civico 1/a via Melloni, divieto di sosta con rimozione forzata.

In Via Melloni, tratto da via Cavour ai civici 4/a – 1/b, divieto di sosta con rimozione forzata.

Dalle ore 16.00 circa fino a cessate esigenze, chiusura progressiva al traffico al passaggio del corteo sul seguente percorso: Strada Garibaldi; Via Melloni; Strada Cavour; Piazza Garibaldi. In Borgo del Parmigianino – tratto dal civico 1/a Strada Melloni – istituzione del divieto di circolazione e istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati.

In Borgo Montassu’, inversione del senso di marcia.

MANIFESTAZIONE “FESTA QUARTIERE MONTANARA” DOMENICA 19/06/2022.

Il giorno 19/06/2022 dalle 08:00 alle 24:00: Str. Montanara – tratto di area di sosta lato Sud ,compresa tra l’intersezione di ViaZanguidi e Via Sbravati –istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati eccetto mezzi accreditati manifestazione. Sempre domenica, dalle 07:00 alle 24:00, istituzione del divieto di circolazione e del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, in strada. Montanara – da Strada Langhirano a Via Aleotti intersezioni escluse Via Raimondi – da Strada Montanara a via Preti –Via Carmignani – dall’intersezione con str. Montanara a via Tiziano (esclusa)Via Raffaello – da str. Montanara a via Tintoretto esclusa –Via Zanguidi – da Strada Montanara a Via Torrente Bardea intersezione esclusa. Istituzione del senso unico alternato da via Preti a via Ognibene – Via Raffaello – da via Tintoretto a via Tiziano.

In via Raimondi – lato Ovest – istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata.

Gli espositori e le attività commerciali presenti in zona potranno transitare sino alle10:00 del 19/06/2022 e dopo le 22.00 secondo le esigenze della manifestazione. Deroga al divieto di transito per i residenti diretti ai posti auto interni: fino alle 10.00, dalle 13:00 alle 14:00 e dopo le 22.00 del 19/06/2022 secondole esigenze della manifestazione. Sarà consentito l’accesso ai mezzi di soccorso ed emergenza.