Modifiche alla viabilità il 28 aprile per Etape Parma by Tour de France

In occasione della competizione ciclistica “Etape Parma by Tour de France” di domenica 28 aprile, caratterizzata da due distinte competizioni rispettivamente di 71 km e 140 km con partenza e arrivo al Parco Ducale, il territorio comunale di Parma subirà alcune modifiche alla viabilità.

Percorso di Gara

Dalle 7.45 alle 9.30 circa, e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di circolazione al transito della manifestazione sulle seguenti strade, interessate dal percorso di gara:

• Ponte Verdi

• Viale Mariotti

• Viale Toscanini;

• Viale Basetti;

• Viale Rustici;

• Viale Du Tillot;

• Via Neipperg;

• Rotatoria Via Neipperg/Strada Argini Parma/tangenziale Sud;

• Strada Argini Parma da incrocio Tangenziale Sud al confine comunale;

Dalle 10 alle 16.40 circa, e comunque fino a cessate esigenze, sarà istituito il divieto di circolazione al transito della manifestazione sulle seguenti strade interessate dal percorso di gara verso l’arrivo:

• Strada Farnese-Vigheffio dal confine di competenza Sud (Comune di Collecchio) a svincoli tangenziale Sud SS9 VAR/A;

• Strada Farnese;

• Viale della Villetta;

• Piazzale Barbieri;

• Viale Vittoria;

• Piazzale Santa Croce;

• Via Kennedy adiacente ingresso Ovest Parco Ducale;

Su tutte le strade interessate dal percorso sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Fase 1) Partenza

Lungo Parma – Strada Argini Parma

In fase di partenza il tracciato di gara dalle ore 07:45 alle ore 09:30, si snoderà da Ponte Verdi su tutto il Lungo Parma, Viale Du Tillot e Strada Argini Parma SP16, dalla tangenziale fino al confine comunale per dirigersi in zona collinare.

La circonvallazione est cittadina sarà interrotta all’altezza del Ponte Italia; allo stesso modo saranno inibiti gli attraversamenti sul torrente Parma, da Ponte delle Nazioni cluso a Viale Du Tillot/Via Neipperg.

Itinerari alternativi dalle 7.45 alle 9.30

E’ consigliato l’utilizzo delle tangenziali.

Interrotto il transito sul Lungo Parma l’attraversamento del torrente sarà consentito esclusivamente da Ponte delle Nazioni o direttamente dalle Tangenziali

Il centro storico sarà raggiungibile tramite strada XXII Luglio, Strada Garibaldi (varco bus disattivo) Piazzale Salvo D’Acquisto, strada Saffi; il quartiere Oltretorrente attraverso Via Kennedy, P.le Picelli, Via Della Salute.

Per gli itinerari EstàOvest è consigliato l’utilizzo della circonvallazione est P.le Risorgimento, Viale P.M. Rossi, Viale Tanara, Viale Fratti, Staz. FFSS e Ponte delle Nazioni ,Viale Piacenza, Piazzale Caduti del Lavoro, Via Emilia Ovest.

Il percorso inverso da Via Emilia Ovest e P.le Caduti del Lavoro, sarà garantito attraverso Via Gramsci, Viale Pasini, Viale Piacenza, Ponte delle Nazioni, Stazione FFSS, Viale Mentana.

Per gli itinerari NordàSud è consigliato percorrere, in alternativa alle tangenziali, la circonvallazione Ovest : Ponte delle Nazioni, Viale Piacenza, Viale Osacca, Via Gramsci, Viale dei Mille; oercorso inverso tramite P.le Barbieri, viale Vittoria, Via Pasini e Viale Piacenza e viceversa;

Saranno chiusi al traffico i rami d’uscita degli svincoli della tangenziale Sud n° 16 di Strada Argini Parma entrambe le carreggiate ed il percorso alternativo per i veicoli diretti in Via Pastrengo sarà l’uscita allo svincolo n°17 di strada Traversetolo.

Per i veicoli provenienti dalla città e diretti verso loc. Basilicanova-Mamiano e viceversa, l’itinerario alternativo alla chiusura al traffico di strada Argini Parma SP16 sarà strada Traversetolo SP513R, od in subordine strada Bassa dei Folli a partire da Loc. Porporano.

Fase 2) arrivo

A partire dalle ore 10:00 e fino alle 16:40 circa il tracciato di gara interesserà Strada Farnese Vigheffio, Strada Farnese (rami d’uscita Tangenziale Sud svincolo n°13 di Strada Farnese chiusi al traffico), Viale Della Villetta, Piazzale Barbieri, Viale Vittoria, Piazzale Santa Croce e via Kennedy per raggiungere l’arrivo al Parco Ducale.

Itinerari alternativi 10:00 – 16:40

E’ consigliato l’utilizzo delle tangenziali

Durante il transito della manifestazione la circonvallazione Ovest sarà interrotta in P.le Barbieri, V.le Vittoria e P.le S. Croce; in quest’ultimo la viabilità sarà modificata consentendosi esclusivamente il flusso veicolare da Via Gramsci attraverso Viale dei Mille.

In piazzale Barbieri la viabilità sarà modificata, consentendosi da Viale dei Mille esclusivamente l’immissione in Via Volturno o Via La Spezia;

La viabilità ad est del torrente seguirà deviazione per il tratto ovest cittadino attraverso P.le V. Emanuele II, Viale Tanara, Viale Fratti, Viale Bottego, Ponte delle Nazioni, Viale Piacenza (circonvallazione est)

Il percorso inverso OvestàEst da Via Emilia Ovest e P.le Caduti del Lavoro, non potrà procedere su Via Gramsci (chiuso P.le S.Croce) ma deviare su Via Buffolara, Via R.I. Bocchi, Via Savani, Viale Piacenza, Stazione FFSS, Viale Mentana, ecc. ecc.

Per chi proviene da sud (SS665 Massese, strada Montanara) gli itinerari consigliati saranno la tangenziale Sud (uscita n°11 Via Martiri Liberazione consigliata per Ospedale Maggiore), oppure lungo Parma e circonvallazione est, (Stradone Martiri della Libertà, P.le Risorgimento Viale P.M. Rossi, Viale Tanara e Viale Fratti, Viale Bottego, Ponte delle Nazioni, Viale Piacenza).

Per i percorsi nord-sud è consigliato utilizzo delle tangenziali oppure la circonvallazione Est (Viale Mentana, Viale P. Rossi, P.le Risorgimento) e viabilità Est (V.le Duca Alessandro, Viale San Martino, Viale Rustici, Viale Du Tillot) ad esclusione del Ponte Italia

Per chi proviene dalla SS62 Via La Spezia, il traffico sarà interrotto all’intersezione con Viale Milazzo con deviazione obbligatoria su Via Calatafimi, Via Fleming, P.le Caduti del Lavoro.

Gli svincoli n. 13 della tangenziale Sud SS9 VAR/A, di Strada Farnese Vigheffio saranno chiusi alla circolazione nei rami d’uscita in entrambe le carreggiate per chi procede all’interno. Consigliate in alternativa le uscite n°12 di Via La Spezia e n°12/bis Parma Mia.

L’accesso al quartiere Orzi Baganza sarà consentito da Via Baganza, Via T. Riboli, Via Orzi di Baganza e Via Galluppi (all’occorrenza a senso unico alternato con istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata).

Il quartiere Oltretorrente sarà raggiungibile da:

Viale Maria Luigia, P.le Rondani, Borgo Santa Caterina , Strada Bixio, Borgo San Giuseppe, P.le Picelli, con deflusso attraverso P.le Rondani, Ponte Caprazzucca e Lungo Parma;

Ponte di Mezzo, Strada D’Azeglio (interrotta all’altezza di Via Antelami) con deflusso attraverso P.le Picelli, Strada Costituente, strada Bixio, Via Benassi, P.le Rondani, Ponte Caprazzucca e Lungo Parma. Sarà destituita la Z.T.L.3 per accesso su Viale Toscanini, Mariotti, Ponte di Mezzo, D’Azeglio e Bixio



L’Ospedale Maggiore sarà raggiungibile:

dalle 7.45 alle 10:

· per chi proviene da Est e dal centro città attraverso circonvallazione Est, Ponte delle Nazioni, Viale Piacenza, Via Osacca, oppure Tangenziale uscita n°11 Via Martiri della Liberazione, Via Volturno, Via Abbeveratoia, oppure uscita n. 12 Via La Spezia, Via Fleming, Via Volturno.

· Per chi dalla proviene da Nord percorrendo Viale Piacenza, Viale Osacca, Via Gramsci

dalle 10 alle 17:

per chi proviene da Sud attraverso Tangenziale Sud uscita n°11 Via Martiri Liberazione, Via Volturno, Via Abbeveratoia, oppure uscita n. 12 Via La Spezia, Via Fleming, Via Volturno.

Per chi proveniente da tutte le altre direzioni attraverso circonvallazione Est, Ponte delle Nazioni, Viale Piacenza, Via Osacca.

L’evento comporterà inevitabili disagi sulla circolazione stradale e sul trasporto pubblico;

L’azienda TEP provvederà alla deviazione dei bus interessati secondo il seguente programma:

Dalle ore 7,30 e fino alle ore 9,30 circa di domenica 28 aprile 2024, causa chiusura del Lungoparma le linee interessate saranno così deviate:

LINEE 1 – 6: provenienti da V.le Villetta, i bus effettueranno la fermata di Barriera Bixio interna ai cancelli (BBEst), quindi percorreranno V.le Vittoria, Via Pasini, V.le Piacenza, V.le Bottego, per riprendere i rispettivi regolari percorsi in Via Trento (linea 1) ed in FS (linea 6). Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Osacca, Via Gramsci e V.le dei Mille, accedendo sempre ai cancelli di Barriera Bixio ed effettuando la fermata di Barriera Bixio Ovest.

LINEE 2 – 13: giunti in Str. Langhirano, i bus percorreranno Via Enza, Via Po, Via Solari, accederanno ai cancelli di Barriera Bixio (fermata Barriera Bixio Est), V.le Vittoria, P.le Santa Croce, Via Pasini, V.le Piacenza, Stazione FS, dove riprenderanno i rispettivi regolari percorsi. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Osacca, Via Gramsci, V.le dei Mille, V.le Villetta, Via Stirone, P.le Fiume, Via Po, Via Enza, per riprendere i rispettivi consueti tragitti in Str. Langhirano.

LINEE 3 – 4 – 5: provenienti da est, giunti a Barriera Repubblica, i bus percorreranno V.le Tanara, V.le Fratti, V.le Bottego (fermata A), V.le Piacenza, V.le Osacca, Via Gramsci, dove riprenderanno i rispettivi regolari percorsi. Stessa deviazione al ritorno, percorrendo Via Pasini e V.le Mentana.

LINEA 7: provenienti dall’Università per il centro città, giunti a Barriera Bixio, dopo avere effettuato la fermata di Barriera Bixio Est, i bus percorreranno V.le Vittoria, Via Pasini, V.le Piacenza, V.le Bottego, Stazione FS, dove riprenderanno il regolare percorso. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Osacca, Via Gramsci e V.le dei Mille.

LINEA 8: provenienti da Via Savinio/De Chirico, giunti in V.le P.M. Rossi, i bus percorreranno V.le Tanara, V.le Fratti, V.le Bottego, Stazione FS, dove riprenderanno il regolare percorso. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Mentana e V.le San Michele.

LINEA 9: provenienti da Marore, giunti in V.le Partigiani d’Italia, i bus percorreranno V.le Tanara, V.le Fratti, V.le Bottego, Stazione FS, dove riprenderanno il regolare percorso. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Mentana e V.le San Michele.

LINEA 11: provenienti da Ca’ Peschiera, i bus effettueranno la fermata di Barriera Bixio interna ai cancelli (Barriera Bixio Est), quindi percorreranno V.le Vittoria, Via Pasini, V.le Piacenza, V.le Bottego, per riprendere il regolare percorso in Stazione FS. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Osacca, Via Gramsci e V.le dei Mille, accedendo sempre ai cancelli di Barriera Bixio ed effettuando la fermata di Barriera Bixio Ovest.

LINEA 12: provenienti da Str. Pastrengo, giunti in V.le Solferino, i bus svolteranno a destra in V.le Martiri della Libertà, quindi percorreranno V.le P.M. Rossi, V.le Tanara, V.le Fratti, Stazione FS, dove riprenderanno il regolare percorso. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Mentana e V.le San Michele.

Sui percorsi deviati verranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti.

Linee extraurbane provenienti da Via Emilia Ovest (nn. 2205 – 2120 – 2270): giunte a barriera Bixio, effettueranno inversione di marcia in P.le Marsala, percorreranno V.le Caprera, V.le Vittoria, Via Pasini, V.le Piacenza, Stazione FS. Stessa deviazione in direzione contraria.

Linea proveniente da Colorno (n. 2820): giunta in FS, percorrerà V.le Piacenza, V.le Osacca, Via Gramsci, V.le dei Mille, Barriera Bixio. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo Via Pasini.

Inoltre, dalle ore 10,00 e fino alle ore 17,00, a seguito della chiusura al traffico di Strada Farnese, V.le Villetta, Barriera Bixio, V.le Vittoria e P.le Santa Croce, le linee interessate saranno deviate come segue:

LINEA 1: giunta in Via Mazzini, svolterà a sinistra in V.le Toscanini, quindi V.le Basetti, V.le Rustici, Ponte Dattaro, Str. Langhirano, destra Via Enza (girando attorno alla rotatoria), Via Po, P.le Fiume, inversione di marcia attorno alla rotatoria, per effettuare fermata di capolinea presso l’edicola (fermata linea 7). Idem al ritorno.

LINEE 3 – 4 – 5: provenienti da est, giunte in Via Mazzini, percorreranno V.le Mariotti, V.le Toschi, V.le Bottego, V.le Piacenza, V.le Osacca, Via Gramsci, dove riprenderanno i rispettivi regolari percorsi. In direzione contraria, le linee 3 e 4, giunte in P.le Caduti del Lavoro, imboccheranno Via Buffolara, destra Via Bocchi, destra Via Savani, V.le Piacenza, V.le Toschi, V.le Mariotti, per riprendere i consueti tragitti in Via Mazzini. La linea 5, giunta in Via Abbeveratoia, svolterà a sinistra in Via Gramsci, quindi P.le Caduti del Lavoro, Via Buffolara, destra Via Bocchi, destra Via Savani, V.le Piacenza, V.le Toschi, V.le Mariotti, Via Mazzini.

LINEA 6: giunta in Via Spezia, imboccherà Via Calatafimi, Via Fleming, P.le Caduti del Lavoro, quindi Via Buffolara, destra Via Bocchi, destra Via Savani, V.le Piacenza (senza effettuare fermate), Stazione FS, per riprendere regolare percorso. Al ritorno, giunta in FS, ripercorrerà V.le Piacenza (senza effettuare fermate), V.le Osacca, Via Gramsci, V.le dei Mille, Via Spezia, dove riprenderà il consueto tragitto.

LINEA 7: giunta in Str. Langhirano, percorrerà Ponte Dattaro, V.le Rustici, V.le Basetti, V.le Toscanini, per riprendere regolare tragitto. Idem al ritorno.

LINEA 11: giunta in Via Volturno, percorrerà Via Fleming, Via Buffolara, destra Via Bocchi, destra Via Savani, V.le Piacenza, Stazione FS, per riprendere regolare percorso. Al ritorno, giunta in FS, percorrerà V.le Piacenza, V.le Osacca, Via Gramsci, V.le dei Mille, Via Volturno, dove riprenderà il consueto tragitto.

Sui percorsi deviati verranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti.

Una fermata provvisoria verrà posta in Via Buffolara (in sostituzione della fermata dell’Ospedale).

Linee extraurbane provenienti da Via Spezia (nn. 2525 – 2530): giunte in Via Spezia, imboccheranno Via Calatafimi, Via Fleming, P.le Caduti del Lavoro, quindi Via Buffolara, destra Via Bocchi, destra Via Savani, V.le Piacenza, Stazione FS, V.le Toschi, dove termineranno il servizio, per effettuare inversione di marcia alla rotatoria della Pilotta ed effettuare eventuale corsa di ritorno, percorrendo V.le Piacenza, V.le Osacca, Via Gramsci, V.le dei Mille e Via Spezia.

Corsa extraurbana n. 5041sm: giunta in Via Gramsci Ospedale, percorrerà V.le dei Mille e Via Volturno, per terminare la corsa presso la prima fermata di Via Volturno.

Linee extraurbane provenienti da Via Emilia Ovest (nn. 2120 – 2205 – 2270): giunte in P.le Caduti del Lavoro, imboccheranno Via Buffolara, Via Bocchi, Via Savani, V.le Piacenza, Stazione FS, V.le Toschi, dove effettueranno capolinea presso la pensilina. Idem al ritorno partendo da V.le Toschi pensilina e percorrendo V.le Piacenza, V.le Osacca e Via Gramsci.

Linee provenienti da San Polo di Torrile (n. 2820): giunte in V.le Toschi, termineranno le corse presso la fermata della pensilina.

Linee provenienti da San Polo d’Enza (nn. 2730 – 2735): giunte in V.le Toschi, termineranno le corse presso la fermata della pensilina e ripartiranno da lì transitando dalla Stazione FS.

Corsa extraurbana n. 7342sm: non partirà da Barriera Bixio, ma da V.le Piacenza Bodoni, e riprenderà il regolare percorso senza transitare da Barriera Bixio.