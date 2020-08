Modifiche alla viabilità in alcuni tratti dell’anello della tangenziale per interventi del Comune sul sistema di illuminazione pubblica

Modifiche alla viabilità in alcuni tratti della tangenziale per interventi sul sistema di illuminazione pubblica da parte del Comune di Parma, con contestuale restringimento di carreggiata ed utilizzo di quella di sorpasso. Le modifiche sono previste dal 17 al 24 agosto, come da ordinanze Anas (allegate).

I tratti interessati dai lavori sono i seguenti.

Tangenziale Nord :

Tratto ricompreso tra lo svincolo n.1 di Via Emilio Lepido e lo Svincolo n.4 di Via Paradigna;

Tratto ricompreso tra lo svincolo n.8 Quartiere Crocetta e lo svincolo n.10 di via Emilia Ovest (Scambiatore Ovest);

Tangenziale Sud :

Tratto ricompreso tra lo svincolo n.11 di Via Volturno e lo svincolo n.13 di Strada Farnese;

Tratto ricompreso tra lo svincolo n.17 di strada Traversetolo e lo svincolo n.19 Via Emilio Lepido Q.re Ex Salamini;

Sarà inoltre istituito il divieto di circolazione, progressivamente (mai contestualmente su svincoli adiacenti), sui seguenti rami di svincolo:

N.1 Via Emilio Lepido, N.2 Via Mantova, N.3 Via Venezia, N.4 Via Paradigna, N.8 Q.re Crocetta, N.9 Aeroporto, N.10 Via Emilia Ovest, N.11 Via Volturno, N.13 Strada Farnese, N.17 Strada Traversetolo, N.18 Strada Budellungo, N.19 Q.re Ex Salamini.