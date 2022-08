Modifiche alla viabilità in diverse strade cittadine per lavori

Modifiche alla viabilità per interventi vari di sistemazione strade per lavori stradali in città.

In borgo Delle Grazie, per riqualificazione pavimentazione in cubetti, in continuità con le lavorazioni in corso in zona, sono previsti il restringimento di carreggiata, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0—24h, dal dal 22/08/2022 al 07/10/2022. A cui si aggiungono l’istituzione del divieto di circolazione in prossimità di passi carrabili afferenti, nei tratti progressivamente interessati dai lavori. I residenti e autorizzati al transito, titolari di posto auto interno, nei periodi di inagibilità dei passi carrabili potranno ottenere permesso di sosta “AGT” in ZTL3 e Zona 6, inoltrando il modello scaricabile al seguente link:

https://www.infomobility.pr.it/wp-content/uploads/2021/10/AGT.pdf unitamente agli allegati richiesti, all’indirizzo imobility@infomobility.pr.it Numero Verde: +39 800.238.630 attivo lun-ven dalle 8.30 – 13 / 14 – 17.