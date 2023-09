Modifiche alla viabilità in occasione del “Salone del Camper 2023”

In occasione del “Salone del Camper 2023” in programma dal 9 al 17 settembre, sono previste alcune le seguenti modifiche alla viabilità.

Dal 09/09/2023 al 17/09/2023, in prossimità del parcheggio scambiatore nord:

Strada di collegamento tra area sosta mezzi pesanti parcheggio scambiatore nord e viale Europa:

Apertura alla circolazione e istituzione del senso unico di marcia nord – sud e contestuale istituzione del divieto di fermata.

Area di sosta mezzi pesanti in largo Maestà del Taglio:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0-24h.

Rotatoria compresa tra v.le delle Esposizioni e nuova bretella di collegamento con v.le Europa, nel breve tratto compreso tra il ramo di immissione ed uscita con la nuova bretella:

istituzione del divieto di circolazione.

V.le delle Esposizioni – bretella d’immissione in v.le Europa:

istituzione del divieto di circolazione.

Uscita Nord del distributore di carburanti con la nuova bretella di collegamento con v.le Europa:

istituzione del divieto di circolazione.

Uscita Sud del distributore di carburanti con la nuova bretella di collegamento con v.le Europa:

istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra.

Dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e comunque in funzione del traffico veicolare:

Ingresso in viale delle Esposizioni da viale Europa in prossimità del civ.3/A (P.E. Roadhouse):

Istituzione del divieto di circolazione.

Dal 09/09/2023 al 17/09/2023, in prossimità del polo fieristico:

Dalle ore 16:00 alle ore 20:00 e comunque fino a cessate esigenze, regolazione provvisoria del traffico nella viabilità posta in prossimità del quartiere fieristico:

Viale delle Esposizioni, tratto compreso tra strada Vallazza e via Copertini:

Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h e contestuale istituzione di sensi unici in funzione alle esigenze di deflusso dei veicoli visitatori.

Rotatoria posta tra Viale delle Esposizioni e via Copertini:

In funzione alle esigenze istituzione del divieto di circolazione nel breve tratto di carreggiata posto tra l’immissione di uscita ed entrata su via Copertini.

Dalle ore 16:00 alle ore 20:00 :

Via Moletolo, tratto compreso tra strada Puppiola e viale delle

Esposizioni:

Istituzione del senso unico di marcia direzione sud-nord.

Cavalcavia autostradale posto in via Moletolo:

Posizionamento dell’impianto semaforico a lampeggio.

Strada Puppiola, tratto compreso tra via Colorno e via Moletolo:

Istituzione del senso unico di marcia direzione ovest-est.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza possono essere suscettibili di variazioni temporali e di modifiche all’estensione/localizzazione sulla base delle disposizioni dei Responsabili i Servizi di Ordine Pubblico – unitamente ai soggetti individuati dall’art. 12 del Codice della Strada – in particolare relativamente alla progressiva riapertura delle strade a seguito del termine effettivo della manifestazione.

L’organizzazione fieristica provvederà a regolamentare il traffico in entrata ed in uscita dai Parcheggi Fiere di Parma.

Gli organi di Polizia Stradale potranno adottare misure di regolamentazione del traffico che si rendessero necessarie per un corretto svolgimento della manifestazione di che trattasi e per limitare i disagi alla circolazione veicolare, anche se non previste nella presente ordinanza.