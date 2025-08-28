Modifiche alla viabilità in piazzale Sicilia e via Calabria per lavori di teleriscaldamento

A partire dal 1° settembre e fino al 19 ottobre 2025 la viabilità in piazzale Sicilia e nella zona di via Calabria subirà modifiche temporanee per consentire i lavori di manutenzione straordinaria alla rete di teleriscaldamento. L’intervento sarà suddiviso in due fasi e comporterà alcuni disagi per automobilisti e residenti.

Nella prima fase, che si svolgerà dal 1° al 12 settembre, i lavori interesseranno principalmente la rotatoria tra piazzale Sicilia e via Calabria. In questi giorni sarà prevista la chiusura di una parte della rotatoria sul lato ovest e del ramo di ingresso proveniente da via Calabria. Per questo motivo, i veicoli che solitamente percorrono via Calabria per raggiungere piazzale Sicilia saranno deviati su via Trieste.

La seconda fase inizierà il 12 settembre e proseguirà fino al 19 ottobre. In questo periodo, le lavorazioni riguarderanno diversi tratti di piazzale Sicilia, compresi tra la rotatoria con via Calabria, viale Lombardia e via Abruzzi. La sosta sarà temporaneamente vietata su entrambi i lati della strada, con la rimozione degli stalli a pagamento, e la circolazione potrebbe subire rallentamenti a causa dei restringimenti di carreggiata. Nei momenti più critici verranno istituiti sensi unici alternati, regolati da personale presente sul posto per garantire la sicurezza.

L’amministrazione invita i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica che verrà installata nei pressi dei cantieri e a pianificare con anticipo i propri spostamenti, così da ridurre i possibili disagi.