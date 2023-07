Modifiche alla viabilità in strada Langhirano e in via Duca Alessandro per lavori

In strada Langhirano, nel tratto compreso tra via Torrente Cinghio e via Torrente Bratica, dal 24 al 28 luglio (in due fasi), per interventi di risanamento e asfaltatura della carreggiata stradale, sono previste le seguenti modifiche alla viabilità.

Fase 1.

Sulla corsia ovest di strada Langhirano, tratto compreso tra via Torrente Cinghio e via Torrente Bratica intersezioni escluse: istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h; restringimenti di carreggiata; istituzione del divieto di circolazione; istituzione del senso unico di marcia direzione sud-nord.

In via Torrente Manubiola intersezione strada Langhirano: istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli che da via Torrente Manubiola si immettono in strada Langhirano.

In via Torrente Cedra intersezione strada Langhirano: istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i veicoli che da via Torrente Cedra si immettono in strada Langhirano.

I veicoli che normalmente percorrono strada Langhirano direzione sud verranno deviati, con apposita segnaletica, sul seguente percorso: via Torrente Cinghio – via Sporzara – via Torrente Bratica.

Fase 2.

Sulla corsia est di strada Langhirano, nel tratto compreso tra via Torrente Cinghio e via Torrente Bratica intersezioni escluse: istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h; restringimenti di carreggiata; istituzione del divieto di circolazione; istituzione del senso unico di marcia direzione nord-sud.

Istituzione del divieto di circolazione nei seguenti tratti stradali: in via Torrente Cedra, intersezione strada Langhirano; in via Tottente Manubiola, intersezione strada Langhirano.

I Veicoli che normalmente percorrono strade Langhirano direzione nord verranno deviati da apposita segnaletica sul seguente percorso: via Torrente Bratica – via Sporzara – via Torrente Cinghio.

Modifiche alla viabilità in via Duca Alessandro per lavori inerenti l’allaccio alla pubblica fognatura

Dal 31/07/2023 al 14/08/2023 in Viale Duca Alessandro nel breve tratto posto in prossimità del civ.25 è prevista la destituzione n°14 stalli di sosta, con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0-24h e istituzione del divieto di circolazione.

Istituzione del doppio senso di marcia dei seguenti tratti stradali:

• Viale Duca Alessandro tratto compreso tra la rotatoria con piazza Risorgimento ed il civ.25;

• Viale Duca Alessandro tratto compreso tra via Viotti ed il civ.25.

Viale Duca Alessandro intersezione rotatoria piazza Risorgimento:

• Istituzione dell’obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli che provengono dalla rotatoria di piazza Risorgimento da parte dei veicoli che percorrono viale Duca Alessandro;

• Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra direzione viale Pelacani per i veicoli che da viale Duca Alessandro si immettono in piazza Risorgimento.

I veicoli che normalmente percorrono Viale Duca Alessandro direzione sud verranno deviati da apposita segnaletica stradale sul seguente percorso: via Pelacani, viale Viotti o alternativamente via Pelacani e via Racagni.

L’Azienda TEP S.p.A. provvederà alla deviazione delle linee trasporto pubblico interessate, dando opportuna comunicazione dei percorsi alternativi alla cittadinanza