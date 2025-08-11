Modifiche alla viabilità in strada Montanara dal 26 al 29 agosto

Modifiche alla viabilità in strada Montanara per rifacimento fondo stradale in corrispondenza dalla rotatoria tra strada Montanara e la Tangenziale Sud.
Le modifiche alla viabilità scatteranno da martedì 26 a venerdì 29 agosto 2025, ogni giorno dalle ore 17:00 alle ore 01:00. Sono inoltre previste modifiche alla circolazione nella zona di Strada Montanara e dello svincolo n.14 della Tangenziale Sud (SS9 Var/A).
Strada Montanara – Rotatoria svincolo 14: divieto di transito, con sola eccezione del collegamento tra l’ingresso in rotatoria da Sud (loc. Gaione) e l’accesso alla Tangenziale Sud – carreggiata Sud (direzione Reggio Emilia).
Il traffico proveniente da Sud (Antognano – Gaione) sarà deviato obbligatoriamente verso la Tangenziale Sud – carreggiata Sud in direzione Reggio Emilia.
Tangenziale Sud – svincolo 14: chiusi il ramo di ingresso in carreggiata Nord (direzione Piacenza) e i rami di uscita da entrambe le carreggiate.
Strada Montanara – tratto da via Atleti Azzurri d’Italia alla rotatoria svincolo 14: divieto di transito, consentito solo ai residenti del tratto e ai mezzi di soccorso diretti a tali abitazioni.
Il traffico proveniente da Nord, diretto in Tangenziale Sud o verso SP56 (Gaione – San Ruffino – Felino), sarà deviato in Strada Langhirano verso lo svincolo 15 della Tangenziale Sud o sulla SS665 Massese in direzione Sud.
Trasporto pubblico: TEP S.p.A. provvederà a deviare i bus interessati, comunicando in anticipo i percorsi alternativi delle linee coinvolte