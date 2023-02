Modifiche alla viabilità in via XXII luglio e via Adorni sabato 25 e domenica 26 febbraio

Modifiche alla viabilità in strada XXII luglio e via Madre Anna Maria Adorni, per installazione gru edile, nella giornate di sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023.

Al fine di consentire il montaggio di una gru edile in strada XXII Luglio, dalle ore 13 di sabato 25 febbraio alle ore 18 di domenica 26, sono previste modifiche alla circolazione stradale che comporteranno deviazioni al traffico. Nel dettaglio, verrà istituito il divieto di circolazione da strada XXII Luglio, nel tratto compreso tra via Linati e via Primo Groppi. Pertanto, tutti i veicoli che normalmente accedono al quartiere da XXII Luglio verranno deviati su borgo Padre Onorio nel seguente tragitto: Stradone Martiri della Libertà, borgo Padre Onorio, borgo Primo Groppi.

I veicoli provenienti da via Linati verranno deviati su strada XXII Luglio, direzione Stradone Martiri della Libertà.

L’ordinanza prevede.

Dalle ore 13:00 del 25/02/2023 alle ore 18:00 del 26/02/2023

Strada XXII Luglio – tratto ricompreso tra Via Linati e Via Primo Groppi intersezioni escluse – istituzione del divieto di circolazione e del divieto di transito pedonale sul marciapiede Est. I pedoni saranno deviati su percorsi alternativi posti in sicurezza, con ausilio di movieri. Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0/24 ambo i lati. Sarà consentito l’accesso al passo carrabile del civ.49 di strada XXII Luglio, attraverso vicolo dei Mulini.

Sempre in strada XXII Luglio – tratto ricompreso tra Via Linati e Stradone Martiri della Libertà -inversione del senso di marcia, con nuova direzione di percorrenza da Nord verso Sud. Istituzione del divieto di circolazione per transiti occasionali di mezzi d’opera e veicoli diretti al cantiere.

Via Madre Anna Maria Adorni – dall’intersezione con Strada XII Luglio per tutta l’estensione palazzina sita al civ.2 – istituzione del divieto di circolazione e istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati 0/24. Istituzione del divieto di transito pedonale. I pedoni saranno deviati su percorsi alternativi posti in sicurezza.

Via Madre Anna Maria Adorni, istituzione del senso unico alternato dal civ.2 all’intersezione con borgo Padre Onorio e istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata 0/24 in prossimità del civ.17. Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli provenienti da Ovest che si immettono in Borgo Padre Onorio.

Borgo Padre Onorio Rosi – nel tratto ricompreso tra Stradone Martiri della Libertà e Via Primo Groppi – inversione del senso di marcia, con nuova direzione di percorrenza da Sud verso Nord.

Via Primo Groppi, all’intersezione con Strada XXII Luglio, destituzione dell’obbligo di svolta a destra (per accesso V.lo S.Cristoforo).