Settimana di cantieri sul Lungoparma: modifiche alla viabilità per lavori in viale Basetti

Dal 28 agosto al 5 settembre 2025, cantieri aperti lungo viale Basetti: divieti di sosta, restringimenti di carreggiata e sensi unici alternati. Possibili deviazioni per gli autobus.

La prossima sarà una settimana di cantieri per la viabilità cittadina che interesserà in particolare diverse zone del Lungoparma. Dopo i lavori su viale Mariotti (da lunedì 25 a venerdì 29 agosto, leggi qui), a partire da giovedì 28 agosto e fino a venerdì 5 settembre 2025, anche viale Basetti sarà interessato da lavori di ripristino del manto stradale che comporteranno modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta.

I cantieri interesseranno progressivamente diversi tratti del viale, con interventi programmati 24 ore su 24. Durante i lavori sarà in vigore il divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata per l’intera giornata, con un’esenzione riservata esclusivamente ai mezzi impiegati nei lavori. Saranno inoltre previsti restringimenti di carreggiata e, per il tempo strettamente necessario, l’istituzione di sensi unici alternati gestiti da movieri, per consentire il transito dei veicoli in sicurezza.

Anche il trasporto pubblico potrà subire modifiche: Tep ha comunicato che, qualora necessario, saranno attuate deviazioni delle linee urbane e spostamenti temporanei delle fermate, con avvisi tempestivi all’utenza per ridurre al minimo i disagi.