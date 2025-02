Modifiche viabilità in via Saffi e borgo Correggio per demolizione edificio

Modifiche alla viabilità in strada Saffi e borgo del Correggio per demolizione edificio.

I lavori prenderanno avvio lunedì 24 febbraio fino a venerdì 28 per la prima fase, quella più impattante da un punto di vista viabilistico.

E da lunedì 3 marzo a venerdì 7 marzo per la seconda fase del cantiere.

Prima fase. Le modifiche alla viabilità nella prima fase di cantiere dal 24 al 28 febbraio prevedono la demolizione dell’edificio. Dalle ore 09:00 alle ore 17:00, borgo del Correggio, indicativamente nel tratto compreso tra strada Saffi ed il civ. 17/A escluso, sarà chiuso alla circolazione.

I veicoli che normalmente percorrono strada Saffi per raggiungere borgo del Correggio e strada Petrarca verranno deviati su percorsi alternativi, ossia su strada Della Repubblica direzione strada Cairoli, borgo del Correggio e via Petrarca. Verrà, quindi, destituita la corsia preferenziale bus, con spegnimento del sistema elettronico di rilevamento dei transiti di strada della Repubblica, dalla rotatoria con piazzale Vittorio Emanuele II a strada Cairoli.

Per consentire l’accesso in sicurezza dei mezzi d’opera e macchine operatrici funzionali all’intervento sono previsti divieti di transito momentanei e di breve durata su strada Saffi, nel tratto da viale Mentana a borgo del Correggio il 24/02/2025 e il 28/02/2025.

er entrambi le fasi è in programma la destituzione di stalli di sosta e chiusura alla circolazione pedonale di tratti di marciapiede.

Nella seconda fase dal 03/03/2025 al 07/03/2025, dalle ore 00:00 alle 24:00, in borgo Del Correggio, tratto da strada Saffi (intersezione esclusa) per 19 metri direzione ovest, è prevista la destituzione tre stalli di sosta (n. 2 righe bianco/blu e n. 1 riservato a persone con disabilità) e contestuale istituzione del divieto di sosta 0-24 con rimozione forzata eccetto veicoli utilizzati per i lavori. Prevista l’istituzione del divieto di transito pedonale lato sud lungo il tratto di marciapiede interessato. I pedoni saranno deviati su percorsi alternativi posti in sicurezza