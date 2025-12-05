Molestie al Teatro Due, Bocchi (FdI): “Azzerare l’intero Cda della Fondazione Teatro Due”

La condanna inflitta dal Tribunale del Lavoro al regista nonché alla Fondazione Teatro Due per omessa vigilanza, non è questione che si possa liquidare come un banale incidente.

A leggere alcuni commenti di addetti ai lavori, pare che nell’ambiente teatrale i comportamenti del personaggio in questione fossero noti e taciuti da tempo. Ricordo che il regista, oltre che professore universitario e figura di spicco nell’organizzazione culturale locale, fu co-fondatore del Collettivo di Parma nel 1970, poi diventato la Fondazione Teatro Due, di cui è stato anche direttore e presidente.

Nel 2001 fu Sovrintendente delle Celebrazioni per il centenario di Giuseppe Verdi e in occasione di Parma Capitale della Cultura 2020 il nostro diresse uno spettacolo teatrale all’interno dell’abbazia di San Giovanni. In attesa di ricevere gli atti, richiesti alla regione Emilia-Romagna e al comune di Parma, per capire quali atti istituzionali presentare e quali ulteriori responsabilità riconoscere, non posso tacere alcune considerazioni politiche.

Il sospetto è che questa vicenda sia emblematica di una sorta di “sistema Parma” della cultura, chiuso, autoreferenziale, clientelare e pure omertoso. Un sistema malato, che prospera (o sopravvive) grazie a ingenti contributi pubblici e che produce poco. Faccio poi notare che l’attuale direttrice della Fondazione Teatro Due è stata recentemente candidata alle elezioni regionali nella lista “Civici per De Pascale”.

Una questione, insomma, tutta interna alla sinistra intellettuale e radical, che è sempre pronta ad impallinare l’avversario per una parola male interpretata sul ruolo delle donne e che però ipocritamente tace davanti ad azioni ben più gravi praticate dai loro “amichetti” o “compagni”. Chiedo quindi al sindaco di ascoltare, non tanto il sottoscritto, ma buona parte del suo elettorato e chiedere l’azzeramento dell’intero cda della Fondazione Teatro Due a salvaguardia della reputazione della città e di tutto il suo ambito culturale.

Priamo Bocchi – Fratelli d’Italia