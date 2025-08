Molestie sul lavoro, intesa tra Regione e sindacati per aiutare le vittime

La Regione Emilia-Romagna e i sindacati Cgil, Cisl e Uil uniscono le forze contro la violenza e le molestie di genere nei luoghi di lavoro. È stato firmato un protocollo d’intesa che dà il via a un progetto sperimentale gratuito di ascolto e sostegno psicologico per lavoratrici e lavoratori vittime di abusi.

Il servizio sarà attivo nei Consultori familiari, in collaborazione con le strutture di psicologia delle Aziende Usl. Le organizzazioni sindacali metteranno a disposizione referenti dedicati per facilitare l’accesso ai servizi. Previste anche attività di formazione per sindacalisti e operatori sanitari, con un primo incontro ufficiale entro il 2025.

“È un passo importante per tutelare la dignità delle persone e creare ambienti di lavoro sicuri e rispettosi”, hanno dichiarato gli assessori regionali Gessica Allegni (Pari opportunità), Massimo Fabi (Salute) e Giovanni Paglia (Lavoro). I rappresentanti sindacali Pavolucci (Cgil), Ruccolo (Cisl) e Brandino (Uil) parlano di “una sinergia concreta che vuole dare risposte alle vittime e responsabilizzare le aziende”.

L’iniziativa si inserisce nel Piano regionale contro la violenza di genere e si ispira alla Convenzione ILO n.190, che riconosce le molestie sul lavoro come una violazione dei diritti umani. Il progetto durerà tre anni, con un monitoraggio annuale per valutarne l’impatto e la possibile estensione ad altre forme di violenza.