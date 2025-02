Monchio, 34enne viola i domiciliari: arrestato e condotto in carcere

I Carabinieri della Stazione di Palanzano, nei giorni scorsi hanno tratto in arresto un 34enne straniero colpito da “ordine di sospensione provvisorio di esecuzione della pena”, in sostituzione della misura della “detenzione domiciliare” già in essere.

Il 34enne, già noto alle forze dell’ordine per una serie di furti commessi nell’anno 2023 a Parma, in particolare nella zona della stazione ferroviaria è risultato specializzato nel furto di biciclette e nell’asportazione di denaro da casse automatiche e biglietterie.

Nell’anno 2024 era stato condannato e recluso in carcere. Dopo un periodo di detenzione, nel mese di ottobre 2024 il 34enne era stato scarcerato e posto in regime di detenzione domiciliare presso la sua abitazione a Monchio delle Corti.

Questa misura prevedeva una serie di rigide prescrizioni, limitandone i movimenti, contatti e abitudini dell’uomo, con lo scopo di garantire che non commettesse ulteriori reati e che fosse sempre reperibile ai controlli.

Ma il 34enne invece di rispettare le prescrizioni le ha violate allontanandosi dalla sua abitazione, facendo perdere le proprie tracce per diversi giorni, determinando di fatto l’aggravamento della sua posizione.

I Carabinieri, dopo aver constatato la violazione della misura, hanno segnalato l’episodio alla magistratura, che dopo averlo vagliato scrupolosamente ha ritenuto che tale comportamento non fosse più compatibile con la misura della detenzione domiciliare, stabilendo di fatto la sospensione della stessa e il contestuale ripristino di quella carceraria.

A questo punto i Carabinieri di Palanzano, ricevuta l’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia, hanno avviato una serie di servizi per rintracciare il 34enne.

L’uomo, rintracciato nell’abitato di Monchio delle Corti nella tarda mattinata del 31 gennaio è stato accompagnato nella caserma di Palanzano e dopo la notifica del provvedimento restrittivo, al termine delle formalità di rito è stato tradotto nel carcere di Parma.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma