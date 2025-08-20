Monchio delle Corti, arriva il nuovo Postamat: tecnologia e sicurezza h24

Prelievi senza carta, pagamenti più semplici e massima sicurezza: Poste Italiane porta a Monchio delle Corti un ATM Postamat di nuova generazione, attivo 24 ore su 24.

Monchio delle Corti fa un passo verso il futuro grazie all’installazione, presso l’ufficio postale di via Brigate Alpine Julia 24, di un nuovo ATM Postamat di ultima generazione. Il dispositivo è dotato di monitor digitale ad alta luminosità, innovativi sistemi di sicurezza come la macchiatura delle banconote e la protezione anti-skimming contro la clonazione delle carte.

Tra le novità più apprezzate, la funzionalità “cardless”, che consente di prelevare contanti senza utilizzare la carta: basta accedere alle app PostePay o BancoPosta per completare l’operazione direttamente dallo smartphone, in pochi passaggi e in totale sicurezza.

Il nuovo Postamat, disponibile 7 giorni su 7 e attivo h24, permette inoltre di effettuare operazioni come interrogazioni di saldo, ricariche telefoniche e di carte Postepay, pagamenti di bollettini e utenze, ed è utilizzabile sia dai titolari di conti BancoPosta sia dai possessori di carte dei principali circuiti internazionali.

Con questa installazione, Poste Italiane conferma il proprio impegno nel garantire servizi sempre più innovativi e accessibili, rafforzando la propria presenza nei piccoli comuni dell’Appennino parmense.