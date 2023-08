Monchio, rintracciato l’investitore di alcuni pedoni fuggito dopo l’incidente: guidava sotto l’effetto di droga

I carabinieri della Stazione di Palanzano (PR) la notte del 20 agosto sono intervenuti, a Monchio delle Corti (PR) poiché vi era stato un incidente stradale con investimento di pedoni da parte di un veicolo, il cui conducente conosciuto, si era allontanato.

I Carabinieri hanno immediatamente hanno rintracciato l’autore dell’investimento a bordo del Mercedes di proprietà, risultato essere un 48enne del posto, il quale ha riferito di essere stato poco prima aggredito da alcuni conoscenti a Monchio delle Corti, venendo ingiustamente accusato di aver investito delle persone allontanandosi di fretta temendo un’ulteriore aggressione.

L’uomo era certamente scosso per l’accaduto, ma manifestava anche difficoltà nel linguaggio, paventando l’idea che avesse potuto aver assunto sostanze vietate. Accompagnato in caserma per ulteriori accertamenti, ribadiva di essere stato aggredito mentre era a bordo della sua autovettura subendo anche dei danni al veicolo. Lamentando dolori per l’aggressione patita è stato portato presso l’ospedale di Parma, dove ha consentito all’esecuzione degli accertamenti tossicologici per escludere l’assunzione di alcol e droga.

Nel frattempo altra pattuglia Carabinieri era sul posto dell’investimento per raccogliere dai presenti delle testimonianze per meglio ricostruire l’accaduto, ma l’attività è risultata particolarmente complessa per via dell’evidente stato di agitazione delle persone coinvolte, accertando che poco prima a seguito di un diverbio nato per futili motivi, legati alla guida pericolosa ed a forte velocità della persona fermata dai carabinieri, questi era stato aggredito dalle persone presenti, subendo fra l’altro il danneggiamento del proprio veicolo anche nella parte interna a mezzo di un bastone effettivamente rinvenuto all’interno dell’auto danneggiata e sequestrato dai carabinieri.

Il 48enne, sfuggito dagli aggressori avrebbe a sua volta intenzionalmente urtato con l’auto due donne, che riportavano lesioni lievi, per poi darsi alla fuga.

Le verifiche tossicologiche hanno appurato che il 48enne aveva guidato nonostante l’assunzione di stupefacenti, motivo per il quale gli è stata ritirata la patente.

Allo stato il 48enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile dei reati di aver causato un incidente stradale con feriti alla guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti e per essere fuggito a seguito dell’incidente con persone coinvolte, senza fermarsi per prestare il necessario soccorso alle persone ferite.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma