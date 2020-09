Montanara e San Leonardo: storie di quartieri popolari in due sere di fine estate

Due quartieri di Parma si raccontano. Giovedì 17 e giovedì 24 settembre alle ore 21, rispettivamente al parco di via Micheli e al parco Piccole vittime dell’Olocausto di Via Bramante, Latino Taddei e Sofia Bacchini del Centro studi movimenti, daranno voce, insieme alla musica di Luca Valerio e Stefano Marzocchi, alla loro storia. Quella di strade, piazze e aggregati urbani che via via vi si sono cresciuti, insieme alle generazioni che nel tempo li hanno abitati.

Lontani dalla Parma storica e benestante, i quartieri Montanara e San Leonardo sono sempre stati abitati in grandissima parte da cittadini delle classi popolari e, proprio per questo motivo, in essi si è sviluppato un forte senso di identità territoriale, oltre che di solidarietà e vicinanza tra le persone, di cui ancora oggi rimangono alcune tracce. Ancora oggi, Montanara e San Leonardo sono quartieri vivi e vitali, dove l’associazionismo, il volontariato ed i comitati popolari sono una modalità di espressione attiva della base sociale, e dove talvolta “l’orgoglio di quartiere” si esprime in maniera caratteristica e profondamente simbolica.

Le serate sono realizzate con il contributo dell’assessorato alla Partecipazione del Comune di Parma e della Regione Emilia Romagna.

L’ingresso è gratuito ma contingentato con posti a sedere e limitati in osservanza alle misure di distanziamento sociale per l’emergenza Covid 19. Obbligatorio l’uso di mascherina.

Info: centrostudimovimenti@gmail.com

SAN LEONARDO

Giovedì 17 settembre, ore 21.00

Parco di via Micheli – Parma

Racconti di Latino Taddei con la musica di Luca Valerio e Stefano Marzocchi

MONTANARA

Giovedì 24 settembre 2020, ore 21.00

Parco Piccole vittime dell’Olocausto