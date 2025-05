Montechiarugolo, condanna definitiva per atti sessuali su minore: arrestato 60enne

Nei giorni sorsi, i Carabinieri della Stazione di Monticelli Terme hanno arrestato un 60enne italiano, residente in provincia in ottemperanza ad un Ordine di Esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura Generale presso la Corte D’appello di Bologna.

L’uomo è stato condannato alla pena di anni 3 e mesi 10 per avere compito atti sessuali su una minore degli anni 14, con la quale aveva uno stretto vincolo di parentela.

I fatti così come ricostruiti dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Parma, che avevano condotto le indagini, si sarebbero verificati tra gli anni 2019 e 2020.

Per tali fatti, la Corte D’Appello di Bologna, al termine dell’iter processuale ha emesso sentenza di condanna definitiva.

A questo punto i Carabinieri di Monticelli Terme, acquisito l’ordine di carcerazione, hanno rintracciato il 60enne in Parma, e dopo averlo prelevato ed accompagnato in caserma gli hanno notificato il provvedimento restrittivo.

A conclusione delle attività di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Parma dove dovrà scontare la sua pena.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma