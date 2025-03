Montechiarugolo, “Il Borgo dei Borghi”: al via le votazioni

Come molti già sapranno Montechiarugolo è stata scelta per rappresentare la Regione Emilia Romagna nell’ambito dell’edizione 2025 de Il Borgo dei Borghi. Lo scorso 24 novembre è andata in onda su RaiTre la puntata dedicata a Montechiarugolo, che è possibile rivedere sul Raiplay.

Da domenica 23 marzo 2025, alle ore 19,00, dopo la messa in onda del video dedicato all’ultimo borgo in gara, su RaiTre, all’interno del programma Kilimangiaro, si aprirà la votazione in diretta.

Sul sito de Il Borgo dei Borghi sarà pubblicata una pagina di presentazione dei 20 borghi in gara e accanto al nome di ogni borgo ci sarà la possibilità di votare.

E’ possibile esprimere un voto al giorno per un massimo di 5 volte complessive durante l’intera manifestazione, da ogni proprio indirizzo mail, per una sola preferenza. Quindi un voto ogni 24 ore per il nostro Borgo, Montechiarugolo: se l’utente cerca di votare più volte nell’arco delle 24 ore, il sistema informatico lo riconoscerà e non permetterà voti aggiuntivi.

Chi è già in possesso delle credenziali Raiplay può effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati, per poter votare, dovranno creare una utenza Raiplay indicando: username, password ed indirizzo e-mail di riferimento. Il voto via rete è gratuito. Al termine della procedura di votazione, ogni volta, l’utente visualizzerà un messaggio di conferma inviato dal sistema.

La votazione sul web sarà chiusa domenica 06 aprile alle 23.59.

Votare è importante! Vincere dipende solo da voi!

La classifica finale verrà svelata domenica 20 aprile durante una prima serata speciale de “Il Borgo dei Borghi”, in onda su Raitre. Una Giuria composta da tre esperti esprimerà una sola preferenza, ognuna corrispondente a un bonus del 5% che si sommerà al risultato finale del pubblico (per un totale del 15%). Il regolamento completo è disponibile all’indirizzo: https://www.rai.it/borgodeiborghi/

“Siamo orgogliosi di poter rappresentare l’Emilia Romagna con il nostro bellissimo Borgo e invito fin da ora tutti i cittadini a iscriversi a RayPlay, perché avremo bisogno del supporto di tutti. Montechiarugolo continua a suscitare interesse e attenzione a livello nazionale ed è esattamente l’interesse che merita. Durante il precedente mandato abbiamo avviato un percorso di promozione territoriale e turistica del territorio, di cui Montechiarugolo rappresenta il cuore e il lavoro fatto sta dando frutti importanti. Il percorso proseguirà con gli interventi di valorizzazione e riqualificazione, che faranno del Borgo un eccellente biglietto da visita per tutto il territorio”. – Daniele Friggeri, Sindaco di Montechiarugolo.

“Montechiarugolo ancora sulla cresta dell’onda! Dopo aver rivissuto, qualche mese fa, una splendida pagina di storia con la Battaglia di Montechiarugolo raccontata dal professor Barbero, oggi ci prepariamo a vivere una pagina di televisione importante. Con il vostro aiuto andremo lontano!” – Giuseppe Meraviglia, Assessore alla Promozione Turistica e Culturale.