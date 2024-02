Montechiarugolo: il Comune sostiene l’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Barilli di Basilicagoiano

Anche per l’anno scolastico 2023/2024 il Comune di Montechiarugolo finanzia azioni per il miglioramento ed il sostegno del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo “Cecrope Barilli” di Montechiarugolo, stanziando la somma di 19.550,00 euro.

Con il suddetto finanziamento l’Amministrazione comunale intende supportare in particolare alcuni progetti a cui partecipa l’I.C.:

1. Progetto “Giocampus” 2023/2024: prevede l’intervento di un esperto esterno nelle ore di attività motoria svolte dagli alunni di classi 1^, 2^, 3^ di scuola primaria;

2. Progetto “A piccoli passi verso il Ben-Essere”: prosecuzione del progetto;

3. “Educazione fisica”: attività di educazione fisica svolta presso l’impianto sportivo di Basilicagoiano, anziché presso la palestra scolastica, per le classi di scuola secondaria;

4. Progetto “Sportello di consulenza psico-pedagogica;

5. Organizzazione del convegno “Ritorno al futuro …” – 18 novembre 2023 presso il Palazzo del Governatore a Parma.

“Anche quest’anno abbiamo confermato il sostegno all’offerta formativa dell’Istituto comprensivo ed in particolare alle attività legate al benessere psico-fisico delle nostre alunne e dei nostri alunni, garantendo supporto alle progettualità di educazione fisica come Giocampus e ai progetti “A piccoli passi verso il Ben-essere” e di sportello di consulenza psico-pedagogica. Inoltre non è mancato il patrocinio oneroso al convegno “Ritorno al futuro…”, nella convinzione che il confronto sull’innovazione didattica e la contaminazione di esperienze virtuose siano fondamentali per la crescita e il miglioramento delle nostre scuole, quindi della società tutta.” – Laura Scalvenzi, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Educative del Comune di Montechiarugolo