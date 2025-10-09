Monticelli: al via i lavori di manutenzione del campo da basket

Hanno preso il via in questi giorni i lavori di manutenzione del campo da basket dell’area verde accanto alla parrocchia San Donnino di Monticelli Terme. Un intervento da 12.322 euro, finanziato dal Comune di Montechiarugolo, che comprende la rimozione e lo smaltimento dell’attuale pavimentazione ammalorata, la ricostruzione di parti usurate e la tinteggiatura.

La manutenzione è stata avviata grazie al protocollo d’intesa tra il Comune e la parrocchia, che ha concesso temporaneamente l’utilizzo dei locali dell’oratorio per le attività del Centro Giovani Air Jam, in attesa della riqualificazione del Polivalente.

“L’area di Monticelli che gravita attorno alla Parrocchia è vissuta ogni giorno da decine di bambini e ragazzi di ogni età, che lì giocano, si incontrano, fanno attività – commenta il sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri -. Migliorare il campo da basket significa non solo dare nuovo decoro alla zona ma anche permettere ai nostri giovani di trascorrere il loro tempo libero in un ambiente sicuro e adatto alle loro esigenze”.

“Grazie alla parrocchia di San Donnino – aggiunge – e a don Riccardo, che hanno permesso che il Centro Giovani Air jam trovasse proprio nei loro locali una nuova casa. La collaborazione tra le tante realtà educative del nostro territorio non può che creare opportunità belle e positive per i nostri ragazzi”.

“L’intervento – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Schianchi – consente di sistemare una zona molto utilizzata, che necessitava di manutenzione. È un modo per dare attenzione ai nostri giovani e, allo stesso tempo, incentivare la pratica sportiva all’aperto”.

“Quel campo – conclude l’assessora alle Politiche giovanili, Francesca Tonelli, è un importante luogo di aggregazione, per ragazzi e ragazze che frequentano la parrocchia ma non solo. Lì si radunano i giovani di tutto il paese. Intervenire significa anche favorire la socialità, in un luogo all’aperto, sicuro e attrezzato”.