Monticelli: il 17 marzo inaugurazione del Frutteto pubblico della Memoria

Domenica 17 marzo ore 17:00 in Via Laura Bassi Monticelli Terme, in occasione del suo completamento – che ha previsto la piantumazione di diversi alberi da frutto -, si svolgerà l’inaugurazione del Frutteto pubblico della Memoria.

Il piccolo Frutteto della Memoria, realizzato dal Comune proprio davanti all’ingresso della RSA Al Parco, conta 35 alberi da frutto tipici del nostro territorio: albicocchi, peschi, susini, meli e peri. La piante per buona parte sono dono del Circolo Verdi di Monticelli Terme; 4 melograni sono stati donati da alcuni Cittadini che hanno voluto “festeggiare” la Santa Cresima dei loro bambini con un dono speciale a tutta la comunità.

Il Frutteto della Memoria intende essere uno spazio verde non soltanto decorativo, ma fruibile ed utile: sarà infatti aperto ai cittadini che potranno passeggiare tra i filari, conoscere, riconoscere ed apprezzare concretamente il passaggio delle stagioni e gli effetti sulla natura e sugli alberi da frutto, fino a cogliere i frutti giunti a maturazione.

Il programma della manifestazione prevede alle ore 17:00 la scopertura della Targa di Intitolazione in memoria di tutte le vittime del Covid-19, realizzata dal Comune di Montechiarugolo in collaborazione con il Circolo Anziani G.Verdi, in occasione del completamento del Frutteto e il taglio del nastro da parte dell’Amministrazione comunale con la partecipazione delle Associazioni del territorio.

“Un frutteto per ricordare, per commemorare, per unire ancora la Comunità nel ricordo delle tante persone che ci hanno lasciato, e allo stesso tempo anche per festeggiare la sensibilità di alcuni Cittadini che hanno voluto festeggiare un momento importante nella vita dei propri figli donando delle piante di melograno al nostro Comune. Con questa sinergia tra associazioni, Circolo Verdi, Comune e privati cittadini, si realizzano le attività e le iniziative più belle, ed è questo spirito di lavoro di squadra che negli ultimi giorni contraddistingue sempre di più Montechiarugolo. Dopo le due targhe commemorative a Walter e Fabio a Basilicanova, prosegue un bellissimo percorso di collaborazione tra pubblico, associazioni, Terzo Settore e singoli cittadini che, insieme, rendono possibili cose che altrimenti sarebbero impossibili. Quindi davvero grazie a tutti e grazie soprattutto alle tante persone che, all’epoca del Covid, hanno fatto la differenza. Sarà anche l’occasione per ricordare quanto la sanità pubblica sia un presidio fondamentale per il nostro Stato, la nostra Nazione e il nostro modo di vivere, un presidio che dobbiamo assolutamente tutelare in ogni modo e in ogni forma.” – Daniele Friggeri, Sindaco di Montechiarugolo

“Siamo partiti con un albero solo e, dopo due anni, abbiamo un meraviglioso frutteto che oggi, alle porte della primavera, è una splendida realtà fiorita, simbolo di rinascita dopo un doloroso periodo i cui segni rimarranno sempre nei nostri cuori. E’ doveroso ricordare i nostri cari che, durante e a causa del Covid, sono venuti a mancare. Ringrazio il Circolo Verdi per la generosa donazione e le famiglie che hanno partecipato alla realizzazione di queste splendido frutteto: un frutteto di tutti, perché il ricordo appartiene all’intera comunità”. – Francesca Tonelli, Assessore ai Servizi Sociali, Associazionismo e Pari Opportunità