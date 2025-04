Monticelli, inaugurazione del “Temporary AIR JAM”

Il Centro giovani Air Jam di Monticelli Terme cambia provvisoriamente sede in via Picelli 1, negli spazi della parrocchia con ingresso di fronte al parco. Un trasferimento necessario a seguito dei lavori di ristrutturazione del Centro Polivalente “Pier Paolo Pasolini”, che verrà inaugurato nel pomeriggio di venerdì 11 aprile alle 16, con il taglio del nastro e gli interventi delle autorità. E al termine della cerimonia ufficiale, una merenda insieme ai ragazzi e a tutti coloro che vorranno partecipare a questo importante momento per la comunità.

Una volta completata la ristrutturazione del Polivalente, l’Air Jam tornerà nella sua sede originaria, ma nel frattempo il Comune di Montechiarugolo ha voluto dare continuità al servizio gestito dalla Cooperativa Auroradomus per conto di Azienda Pedemontana sociale. Servizio che in questi mesi sta portando avanti diverse iniziative anche grazie al progetto “Giovani in biblioteca”, realizzato dai Comuni di Traversetolo e Montechiarugolo in partnership con Azienda Pedemontana sociale per ampliare gli spazi e offrire nuovi servizi alle fasce di età 14-17 e 18-35 anni. Progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche giovanili. Per avere informazioni su Air Jam e sulle iniziative dedicate ai giovani, è possibile telefonare al 345 1173236, o inviare una email all’indirizzo airjam.monticelli@aurorardomus.it.