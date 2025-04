Monticelli Terme: inaugurata la nuova area sportiva digitalizzata

Basilicanova, Basilicagoiano, Tortiano e ora Monticelli Terme: sono quattro le palestre all’aperto nel Comune di Montechiarugolo.

L’ultima, attiva già da alcuni mesi ma inaugurata ufficialmente sabato 5 aprile, si trova al Parco Micheli di Monticelli ed è un’area attrezzata digitalizzata, in rete con tutte le altre palestre all’aperto già inserite nel progetto “Sport di tutti – Parchi”, ideato da Sport e Salute S.p.A, la società dello Stato per la promozione dello sport e dei sani stili di vita, e promosso assieme ad ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Su ogni attrezzo infatti è presente un QrCode che permette di scaricare i tutorial dell’allenamento.

La gestione dell’area è stata assegnata tramite bando all’Asd Sport Center Punto Blu, che oltre a utilizzarla per proprie attività si assicurerà che resti a disposizione di tutti, che siano altre associazioni o semplici cittadini di tutte le età.

“I cittadini del Comune di Montechiarugolo hanno a disposizione quattro aree all’aperto, per allenarsi ma anche per socializzare – commenta il Sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri -. Una dotazione di tutto rispetto per un Comune relativamente piccolo come il nostro. L’area di Monticelli è inserita in un parco che già era stato pensato per questo, con un percorso vita adatto a tutti e che già in questi mesi, in attesa dell’inaugurazione ufficiale, abbiamo voluto mettere a disposizione, soprattutto dei giovani, per promuovere lo sport, l’attività fisica ma anche l’aggregazione. Quello che fanno ogni giorno anche le nostre società sportive”.

“Sarà una casa dello sport – aggiunge l’Assessore Giovanni Musolino -, in cui troveranno spazio la salute e il benessere ma anche la socialità. Quindi buon allenamento a tutti coloro che lo utilizzeranno”.

“Dopo il Covid si è avvertita sempre più forte la necessità di riappropriarsi di spazi all’aperto in cui fare attività fisica – aggiunge il rappresentante del Coni Giovanni Squarcia -. Il nostro Paese ha a disposizione parchi meravigliosi, che possono diventare palestre a cielo aperto, gratuite per tutti”.

“Bastano un paio di allenamenti a settimana, anche moderati, per mantenersi attivi a qualunque età – gli fa eco il coordinatore regionale di Sport e Salute S.p.A. Antonella Luminosi -. L’attività fisica è la migliore forma di prevenzione”.

All’inaugurazione dell’area era presente anche un testimonial d’eccezione, Roland de Marigny, ex rugbista azzurro e oggi tecnico all’Accademia della Fir.

“Ci sono tutti gli attrezzi che servono per un allenamento completo, da fare gratuitamente e all’aria aperta – ha commentato-. Grazie a chi ha spinto per poter mettere questo spazio a disposizione della comunità e speriamo che possa essere sfruttato al meglio”.

“Sicuramente ce ne prenderemo cura – ha commentato Paolo Norma, neo eletto presidente dell’Asd Sport Center Punto Blu -. Lo sport è vita sana ma anche inclusione, socialità, disciplina e allenamento, valori che qui troveranno spazio. Grazie per averci coinvolti”.