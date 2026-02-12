Monticelli Terme: partono i lavori di riqualificazione del Centro Polivalente

Hanno preso ufficialmente il via a Monticelli Terme i lavori di riqualificazione del Centro Polivalente, un intervento da oltre 5 milioni di euro che punta a trasformare la struttura in un edificio sostenibile, funzionale e tecnologicamente avanzato.

Il progetto, realizzato tramite partenariato pubblico-privato con Iren Smart Solutions, prevede non solo la riqualificazione energetica e strutturale dell’edificio, ma anche la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti per i prossimi 17 anni. L’intervento comprende opere di adeguamento sismico e ristrutturazione edilizia: l’auditorium sarà demolito, il primo piano sarà dedicato alle attività culturali e saranno ricavati spazi polifunzionali a disposizione di associazioni sportive e del terzo settore.

«Vedere finalmente l’avvio dei lavori è per noi motivo di grande soddisfazione – commenta il sindaco Daniele Friggeri –. La riqualificazione del Polivalente è il progetto più complesso, ambizioso e importante di questa amministrazione. L’iter era iniziato durante il precedente mandato, ma trattandosi di un progetto di grandi dimensioni, il percorso è stato lungo. Ora, con l’apertura del cantiere, tutti i nostri sforzi prendono finalmente forma».

L’assessore ai Lavori pubblici Paolo Schianchi sottolinea l’importanza della modernizzazione: «Il Polivalente ha sempre ospitato servizi fondamentali per la comunità, come Biblioteca e Ludoteca, ma l’edificio era datato, gli spazi non erano adeguati e i consumi energetici elevatissimi. Una volta terminati i lavori, restituiremo alla comunità uno spazio rinnovato, funzionale ed efficiente, attento alla sostenibilità ambientale».

Il nuovo Centro Polivalente sarà un edificio nZeb (near Zero Energy Building) in classe A4, dotato di sistemi di automazione e tecnologie smart, destinato a diventare un punto di riferimento per l’innovazione tecnologica nelle strutture pubbliche. Il finanziamento, superiore a 5 milioni di euro, proviene da diverse fonti: un bando regionale, il piano di riqualificazione degli edifici pubblici del Gestore Servizi Energetici (Gse), un mutuo a tasso zero con la Cassa Depositi e Prestiti e risorse comunali. Circa il 25% dell’importo sarà ristorato a Iren attraverso canoni annui per tutta la durata della concessione.

Con l’avvio dei lavori, Monticelli Terme compie un passo importante verso la modernizzazione dei servizi pubblici e l’adozione di soluzioni sostenibili e innovative per la comunità.