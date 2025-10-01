Ultime notizie
Banner

Mostra Dalì, Cavandoli (Lega): “Patrocini concessi con troppa leggerezza. Dopo Bello Figo, un altro danno all’immagine della città”

di Tatiana Cogo

“Il sequestro di 21 opere attribuite a Dalì, eseguito dai Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale nell’ambito di un’indagine della Procura di Roma, solleva pesanti dubbi sull’autenticità dei pezzi esposti a Parma. Un fatto che mette in discussione i patrocini concessi forse con troppa leggerezza da Regione, Provincia e Comune visto che l’operazione nasce da una mostra precedente”.

Sequestrate 21 opere alla mostra di Dalí, interviene il Codacons. Il Comune prende le distanze: “Mostra privata, valuteremo sviluppi”

Lo dichiara Laura Cavandoli, deputata della Lega e Capogruppo in consiglio comunale a Parma, che aggiunge: “Parma, che tutti ricordiamo ‘Capitale Italiana della Cultura 2020 e 2021’, non può essere ridotta a vetrina di spettacoli discutibili o mostre sotto inchiesta. Dopo il siparietto di Bello Figo accolto con sorrisi e selfie dal sindaco Guerra e dalle consigliere del centrosinistra e finito su siti web e giornali, oggi arriva un nuovo colpo all’immagine della città. Forse sarebbe meglio che l’amministrazione a Parma si occupasse più dei problemi reali senza cercare ‘etichette’ o titoloni che purtroppo ci portano sui giornali nazionali per motivi sbagliati”.

Leggi anche:

Fiazza (Lega): “La Regione prenda posizione sulla mostra Dalì: tra arte e mito”

Agrivoltaico “Borgazzo”, Bocchi (Fdi): “Rischio per suolo e produzione Parmigiano Reggiano”

Rimossi i cartelli pubblicitari abusivi in diverse zone della città

Parma: tre uomini arrestati per furto in un ristorante, rubate 17 bottiglie di superalcolici

Da oggi nuove regole per traffico e riscaldamenti. Attivo il servizio Move-In

Forza Italia presenta il piano per la sanità ER: “Servono riforme strutturali”

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it

 

Facebook Instagram

direttore responsabile

Andrea Marsiletti

Facebook Instagram

Copyright © 2007-2025 ParmaDaily.it