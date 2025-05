Mostra de “L’incisione e il sacro: Albrecht Dürer e il Rinascimento europeo”

Dal 18 maggio al 28 settembre 2025, l’Oratorio della Beata Vergine delle Grazie di Vigoleno ospita la mostra “L’incisione e il sacro: Albrecht Dürer e il Rinascimento europeo”, un’occasione straordinaria per scoprire da vicino l’opera di uno dei grandi protagonisti del Rinascimento.

In mostra 30 incisioni originali realizzate da Albrecht Dürer tra bulini e xilografie, provenienti dalla Galleria Ceribelli di Bergamo. Le opere, in gran parte a tema sacro ma non solo, testimoniano la maestria della tecnica e il genio del maestro di Norimberga, il cui nome risuona immortale nella storia dell’arte.

Il percorso espositivo è arricchito da due importanti approfondimenti: una prima sezione dedicata ai viaggi in Italia compiuti da Dürer a cavallo del Cinquecento, momento fondamentale della sua formazione artistica e intellettuale; la seconda mette in dialogo un’incisione del maestro tedesco raffigurante la Madonna del Latte con la pala cinquecentesca conservata nello stesso Oratorio, offrendo un confronto diretto tra due interpretazioni dello stesso soggetto a distanza di pochi decenni.

La mostra è promossa dal Comune di Vernasca e curata da Emanuele Franchi ed Elisa Gennari.

Un evento culturale di rilievo, che arricchisce la proposta artistica del borgo di Vigoleno e offre al pubblico l’occasione per conoscere le opere di un grande artista che ha saputo elevare l’arte nordica ispirando a sua volta numerosi artisti nel corso dei secoli.

SCHEDA INFORMATIVA:

Mostra: L’incisione e il sacro: Albrecht Dürer e il Rinascimento europeo

Curatori: Emanuele Franchi ed Elisa Gennari

Inaugurazione: domenica 18 maggio, 2025 ore 11.00

Apertura al pubblico: domenica 18 maggio, 2025

Sede: Oratorio della Beata Vergine delle Grazie, Vigoleno, Vernasca (PC)

Orario: sabato e domenica negli orari di apertura del Mastio di Vigoleno