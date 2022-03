Mostra di Francesca Cassoni alla Rocca Sanvitale di Sala Baganza: “Senza parole: segno materia colore”

MOSTRA PERSONALE DI FRANCESCA CASSONI

A CURA DI ELES IOTTI

SENZA PAROLE: SEGNO MATERIA COLORE

INAUGURAZIONE SABATO 2 APRILE 2022 ORE 16,30

ROCCA SANVITALE DI SALA BANZA

DAL 2 APRILE AL 1 MAGGIO 2022

Il profilo:

Nata a Parma, vi risiede tutt’ora.

Il desiderio della creazione artistica ha scandito la sua vita e fin dall’adolescenza si cimenta in pittura ad olio di carattere figurativo.

Negli anni novanta si dedica con passione alla fotografia, il bianco e nero, con cui ottiene riconoscimenti in diversi concorsi e classificandosi al primo posto in un concorso nazionale.

Ma il richiamo della pittura è forte e ritorna alle tele.

Dopo un periodo di studio col maestro prof. Mauro Marchini di Parma, si dedica intensamente all’informale, attraverso tratti che vanno direttamente dal cuore e dal pensiero alla tela.

Una pittura da amare o odiare, senza compromessi.

Francesca ha partecipato a diverse esposizioni personali e collettive in Parma e in altre sedi.

E’ stata anche una professionista, biologa specializzata in microbiologia, e si è occupata di mutagenesi nello studio dell’inquinamento ambientale.

Le opere:

Linee, intrecci, sovrapposizioni, accostamenti, scansioni orizzontali e verticali definiscono la superficie di una pittura capace di immagini che affiorano da essa stessa.

E’ la pittura che genera le immagini, un accrescimento organico che segue le regole di un’immaginazione che è invenzione, traccia misteriosa, pulsione, proiezione.

La pittura non è cronaca della vita, è vita essa stessa e le colature di colore, i segni, la materia pittorica non hanno bisogno di ricorrere ad alcuna forma in quanto parlano, suggeriscono, emozionano il cuore e la mente di chi osserva.

Come la vita, le pitture di Francesca possono essere veloci o lente, caotiche o ordinate, tristi o allegre, ma sempre autentiche e spontanee.