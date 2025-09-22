Motociclista senza patente e con targa falsificata fermato dalla Polizia Locale

Durante un normale controllo del territorio, la Polizia Locale dei Comuni di Medesano e Fornovo di Taro ha fermato un motociclista che circolava senza patente, senza assicurazione, con revisione scaduta e con una targa non propria.

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio e prevenzione degli incidenti stradali, la Polizia Locale intercomunale ha intercettato un motociclo in totale irregolarità. Gli agenti, durante il posto di controllo, hanno scoperto che il conducente circolava senza patente dal 2010, privo di copertura assicurativa e con revisione scaduta.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che il motociclista aveva sostituito la targa originale del veicolo con un’altra, nella evidente intenzione di eludere i controlli. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro e sono stati elevati i verbali previsti dalla legge.

L’operazione rientra nel piano di presidio della sicurezza stradale promosso dalla Polizia Locale dei Comuni coinvolti, volto a garantire la tutela dell’incolumità degli utenti della strada e a contrastare la circolazione di veicoli irregolari.

“I controlli sono fondamentali per prevenire comportamenti pericolosi e garantire il rispetto delle regole – dichiarano dal Comando di Polizia Locale – continueremo a presidiare il territorio per la sicurezza dei cittadini.”