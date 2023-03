Movimento del Turismo Enogastronomico ed Esperienziale: forum l’1 e 2 aprile al Complesso di San Paolo

È in programma per sabato 1 e domenica 2 aprile, dalle ore 9:30, al Laboratorio Aperto del Complesso San Paolo, il forum per il lancio del Movimento del Turismo Enogastronomico ed Esperienziale. L’evento, patrocinato dal Comune di Parma, tratterà le opportunità e strategie per il miglioramento dei prodotti, dei servizi e delle competenze degli operatori.

Movimento del Turismo Enogastronomico ed Esperienziale

Nasce a Parma e si pone come obiettivo l’istituzione di una “rete europea” per lo sviluppo ed il rafforzamento delle strategie per la promozione e l’interscambio turistico in ambito culturale, enogastronomico ed esperienziale, nei vari ambiti territoriali dei diversi paesi. Le principali attività del network sono lo studio delle strategie e l’attuazione dei piani per il miglioramento e la valorizzazione dei prodotti, dei servizi e delle competenze professionali degli operatori in diversi ambiti: turismo, ristorazione, accoglienza e servizi connessi, a supporto di imprese, operatori e utenti/consumatori.

Il programma del forum

Sabato 1 aprile 2023

Le opportunità

9.30: Saluto di benvenuto da parte delle Istituzioni.

9.45: Apertura dei lavori con presentazione del Movimento del Turismo Enogastronomico ed Esperienziale da suo parte del suo Presidente Andrea Zanlari e del suo ideatore Mauro Martelossi.

10-12.30: Professionisti qualificati dei diversi ambiti affronteranno le seguenti tematiche:

– Sua Maestà il cliente

Lo spazio di Gigi Mozzi.

Relatore: Gigi Mozzi, esperto in comunicazione e mercati

– I Borghi più belli d’Italia

L’identità del territorio come volano per un modello di turismo sostenibile, tra cultura, esperienze e prodotti tipici.

Relatori: Livio Scatolini, Referente ufficio di Presidenza de I Borghi più belli d’Italia.

– Le Osterie. Da luoghi dell’anima a strumenti per il rilancio turistico

Un progetto interattivo di successo per la salvaguardia del patrimonio di tradizioni e della convivialità locale, come quelli di Udine, Asti e altri simili, esempi esportabili in ogni regione ed adattabili a tutti i contesti territoriali per il rilancio dei centri storici e dei piccoli centri.

Relatori: Sergio Miravalle, giornalista e fondatore del Bagna Cauda Day; Mauro Martelossi, IRVEA- Istituto per la Ricerca e la Valorizzazione delle Eccellenze Agroalimentari e Ambientali.

– Le Risorse Digitali a supporto di imprese e operatori del Turismo Enogastronomico

Consigli e suggerimenti per non disperdere risorse ed utilizzare al meglio le opportunità della Rete al fine dell’incremento dei profitti.

Relatori: Rolando Nucciarelli, trentennale esperienza in campo informatico e nell’adozione di tecnologie per la comunicazione digitale per il settore vino ed enogastronomia in genere.

13-14: Pausa pranzo.

14: Ripresa dei lavori, su diverse tematiche:

– Le Guide Turistiche ed Enogastronomiche del Territorio a supporto di imprese e operatori – Le nuove opportunità per guide turistiche, ambientali, escursionistiche e accompagnatori

Nuove figure operative multidisciplinari, professionisti per la valorizzazione territoriale in ambito enogastronomico, secondo i dettami normativi europei. Un insieme di metodologie operative anche per facilitare la ricerca ed il contatto diretto tra professionisti del settore, turisti ed operatori dei diversi Paesi.

Relatori: Andrea Zanlari, Presidente di BMTI e Movimento del Turismo Enogastronomico ed Esperienziale; Mauro Martelossi, IRVEA- Istituto per la Ricerca e la Valorizzazione delle Eccellenze Agroalimentari e Ambientali.

– Accoglienza & Ospitalità, Agriturismi, B&B, Ville e Case d’epoca e di campagna tra cultura imprenditoriale, etica & qualità dei servizi per la soddisfazione del cliente

Standard di Qualità e procedure operative per la fidelizzazione e la soddisfazione del cliente, dalla quale dipendono le recensioni, il passaparola e la crescita dell’impresa.

Relatore: Gea Scamardella, Architetto e direttore attività formative HSQ (High Standard Quality).

17: Conclusione dei Lavori

Gli orari e l’ordine degli interventi sono indicativi e potrebbero subire delle variazioni.

Domenica 2 aprile 2023

Le strategie

9.30: Saluto di benvenuto da parte delle Istituzioni

9.45: Apertura dei lavori con presentazione del Movimento del Turismo Enogastronomico ed Esperienziale da suo parte del suo Presidente Andrea Zanlari e del suo ideatore Mauro Martelossi.

10: Presentazione delle diverse strategie del Movimento per l’Anno 2023-2024:

– Dal Sapere al SAPER FARE

Studenti protagonisti del proprio futuro.

Strategie per l’acquisizione di nuove competenze per la valorizzazione e la fidelizzazione del personale del settore turistico ricettivo (Istituti Tecnici, Alberghieri e del Turismo).

Relatori: Gigi Mozzi, esperto in comunicazione e mercati; Mauro Martelossi, IRVEA- Istituto per la Ricerca e la Valorizzazione delle Eccellenze Agroalimentari e Ambientali.

– La valorizzazione dei prodotti, dei servizi e dei territori

Un insieme di strategie ed attività a continuità operativa stagionale, per la promozione territoriale nell’arco dell’intero anno, nelle diverse Regioni.

Relatori: Andrea Zanlari, Presidente di Borsa Merci Telematica Italiana e Movimento del Turismo Enogastronomico ed Esperienziale; Gigi Mozzi, esperto in comunicazione e mercati; Mauro Martelossi, IRVEA- Istituto per la Ricerca e la Valorizzazione delle Eccellenze Agroalimentari e Ambientali

– UNPLI e ProLoco d’Italia

Una Rete quale presidio permanete per la valorizzazione territoriale

Relatori: Antonico La Spina, Presidente Nazionale UNPLI-ProLoco d’Italia

Le tecnologie digitali per la promozione di imprese e territorio

La scuola come incubatore di competenze per l’implementazione dell’offerta turistica

Relatore: Luca Roncadin, giornalista e docente di informatica It A. Zanon di Udine.

11.30: Consegna dei Premi a due dirigenti scolastici particolarmente distintisi nel trasmettere competenze e nella valorizzazione dei prodotti e dei servizi in ambito territoriale con l’effettiva interazione con gli studenti.

(Il Movimento del Turismo Enogastronomico e Territoriale istituisce un premio annuale da assegnare ai dirigenti scolastici che si contraddistingueranno per azioni di valorizzazione territoriale e metodologie didattiche significative).

12: Premiazione del CONCORSO ARMONIA Internazionale sugli Oli Extra vergine d’Oliva Anno 2022.

12.30: Conclusione dei Lavori.

Gli orari e l’ordine degli interventi sono indicativi e potrebbero subire delle variazioni.