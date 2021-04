Mozione di Freddi in Consiglio comunale: “La Diocesi metta a disposizione delle città i suoi immobili sottoutilizzati o inutilizzati”

Mozione: RICHIESTA DI CONDIVISIONE DELLE PROPRIETÀ IMMOBILIARI DELLA DIOCESI DI PARMA SOTTOUTILIZZATI O INUTILIZZATI

Caro collega, caro amico e compagno,

col calo di fedeli, sacerdoti e consacrati della Chiesa Cattolica, molti immobili ecclesiastici risultano sottoutilizzati o inutilizzati.

Per fare un esempio, il numero delle religiose italiane è passato da 147.286 nel 1975 a 80.208 nel 2015 e 70.345 nel 2020.



I beni immobili, circa un quinto del patrimonio edilizio italiano, sono di proprietà della Chiesa cattolica e l’approssimazione dipende dal fatto che dietro i numeri ci sono una miriade di realtà ramificate, fatte di diocesi, parrocchie, congregazioni religiose maschili e femminili, enti morali, scuole, università, ospedali, case di cura, gruppi assicurativi, confraternite, associazioni, movimenti laici e così via.



Premesso tutto ciò, credo che potremmo dire che è venuto il tempo in cui, anche a Parma, alcuni di questi “contenitori” immobili cerchino “nuovi contenuti”.

Il Papa nell’omelia della Messa della Festa della Divina Misericordia, ha sostenuto che condividere la proprietà “non è comunismo, è cristianesimo allo stato puro”.

Ha poi aggiunto che “bisogna constatare che molte chiese fino a pochi anni fa necessarie, ora non lo sono più per mancanza di fedeli e di clero, questo va accolto nella Chiesa non con ansia, ma come un segno dei tempi”.



La Diocesi di Parma, a differenza di tante altre Diocesi in Italia, pur avendo un patrimonio immobiliare enorme fatto di centinaia di “contenitori”, di appartamenti, negozi e fabbricati senza contare tutti gli istituti dagli enormi spazi, dove vivono pochi religiosi, non ha mai messo a disposizione della città tanta ricchezza immobiliare alla ricerca di nuovi “contenuti”.

La città ha bisogno di nuovi “contenitori” immobili, la città ha sempre “nuovi contenuti” a cui far fronte e a cui non potrà mai dare piene risposte, è ora che anche la Diocesi di Parma ed il suo Vescovo, accolgano questo bisogno non con ansia, ma come un segno dei tempi.

Ecco perché presento questa mozione che spero tu possa condividere.

Attendo tua adesione.



Grazie.



MarcoMaria Freddi

Radicale, militante dell’Associazione Luca Coscioni e Eumans

Consigliere Comunale di Parma