Muore per Coronavirus Otello Zecchi, volontario dell’Assistenza Pubblica

“Questi sono post che non vorrei mai scrivere. Il Coronavirus si è portato via Otello Zecchi, volontario da dieci anni dell’Assistenza Pubblica di Colorno.”

Lo scrive il sindaco di Colorno Christian Stocchi sulla sua pagina Facebook. “Il nostro paese perde una figura importante, generosa, sempre presente e sempre disponibile. In questa giornata così triste tutta la Comunità di Colorno si stringe intorno alla sua famiglia. Grazie Otello per tutto il bene che ci hai fatto.”

“Era un volontario che non faceva mai mancare la sua presenza in ogni occasione” rende noto l’Assistenza Pubblica di Colorno. “La notizia della sua scomparsa ha destato in tutti noi tanto dispiacere, tanto sconforto e tanto rammarico. Il Presidente, la Direttrice Sanitaria, il Consiglio direttivo, i dipendenti e tutti i Volontari sono veramente sconfortati da questa notizia. Abbracciamo la mamma, la moglie, il figlio Luigi, il flglio Marco anche lui nostro volontario da tanti anni e tutti i familiari, in questo triste momento così doloroso. “Ciao Otello, ti ricorderemo per la tua disponibilità, per il tuo berretto ed il fazzoletto al collo, per il tuo buon carattere ed il piacere di stare in compagnia. Ci mancherai tanto.”