Musei Urbani e Centro Studi Movimenti presentano “Raccontiamoci in via Jenner”

Chi conosce via Jenner? Quartiere Montanara, San Leonardo, Prati Bocchi sono quartieri noti ai più, studiati ed esplorati nei loro cambiamenti urbani e sociali nel corso del Novecento. Eppure la città e le sue strade contengono in sé tante altre piccole storie, poco conosciute, poco raccontate, per nulla studiate e molte di queste sono nascoste in Via Jenner e nelle vite di quei parmigiani che, negli anni del boom economico, si trasferirono nelle sue case e palazzine popolari, dando vita in alcuni casi a un microcosmo di solidarietà in un rione che prendeva forma giorno dopo giorno, nell’impetuosa espansione edilizia di quegli anni.

Per salvare questo patrimonio di memorie, Musei Urbani, in collaborazione con il Centro Studi Movimenti, ha avviato una raccolta di testimonianze e interviste sulla storia di questa piccola ma popolosa strada, al fine di comporne un ritratto e restituirlo alla città.

Venerdì 10 settembre questa ricerca verrà presentata in una piccola festa di strada che avrà inizio alle ore 18.30. La manifestazione prevede una prima parte di raccolta di testimonianze, aperta a chiunque abbia voglia di condividere i propri racconti sul passato del quartiere. Alle 20.30, poi, verrà proiettato un breve estratto delle interviste raccolte fino a questo momento.

Il progetto Musei Urbani è stato realizzato grazie a ThinkBig la chiamata di idee promossa da Fondazione Cariparma e Libera Università dell’Educare per promuovere la partecipazione dei giovani ai processi di sviluppo locale.

RACCONTIAMOCI IN VIA JENNER

Via Jenner angolo Via Colli

Parma, PR, 43126

Venerdì 10 Settembre 2021

info@culturediffuse.it