Museo del Salame di Felino: al via i lavori per il nuovo allestimento in centro storico

Il Museo del Salame di Felino cambia sede e, dopo vent’anni di presenza al castello, si trasferisce nel centro storico del paese, in un edificio, situato in via Carducci, di grande valore storico, perché il più antico di Felino.

Un nuovo e coinvolgente allestimento sarà presto a disposizione dei turisti, dei viaggiatori, degli amanti della gastronomia e soprattutto degli abitanti di Felino che si riapproprieranno così del loro Museo. Sarà uno spazio più inclusivo, privo di barriere architettoniche, accessibile a tutti e con uno spazio porticato a disposizione per le attività didattiche e di degustazione.

Nei suggestivi ambienti che conservano tracce significative delle antiche funzioni, opportunamente restaurati, troverà spazio anche un moderno touch multimediale.

Quello che oggi appare come una grande costruzione a due falde in origine era una corte medievale, databile verosimilmente al XIII secolo, costituita da una casa torre e da un rustico con fienile e stalla. Riadattata nel XVIII secolo in un unico corpo, come oggi appare, ha ospitato per decenni la farmacia e alcuni negozi.

Da pochi giorni sono iniziati i lavori per accogliere il nuovo e più ricco allestimento. “Siamo molto soddisfatti perché riportare il Museo del Salame nel centro storico era un punto importante del programma del nostro mandato – ha spiegato Debora Conciatori, Vice Sindaco del Comune di Felino con delega al Turismo -. In questo modo il Museo sarà molto più fruibile e facilmente raggiungibile, anche con mezzi pubblici”.

Diversi materiali fra quelli messi a disposizione da tempo dalle associazioni locali e dai cittadini potranno trovare spazio nel nuovo allestimento, che presenterà anche una panoramica sulle bellezze del territorio della Val Baganza.

Il Museo del Salame di Felino riaprirà, assieme a tutti gli altri del circuito (Parmigiano Reggiano, Pasta, Pomodoro, Vino, Prosciutto di Parma, Culatello e Fungo Porcino di Borgotaro), il primo week-end di marzo, sabato 2 e domenica 3.

“In questa fase di riallestimento le porte del Museo saranno comunque aperte e grazie allo staff specializzato sarà possibile visitarlo – ha continuato Conciatori -. L’obiettivo è infatti di realizzare un processo condiviso e partecipato dalla comunità”.

Sono stati programmate per questo due visite guidate alle 11 e alle 16 per consentire ai cittadini di conoscere i nuovi spazi e la storia dell’antico edificio. E perché no, lasciare qualche testimonianza: cosa ti lega al salame? Quali ricordi ci puoi raccontare? Come hai visto cambiare negli anni la produzione del salame? Cosa rappresenta o ha rappresentato per Felino il Salame?

L’ingresso sarà gratuito.

Tutto questo è reso possibile anche dall’intervento del Consorzio del Salame di Felino che, grazie allo strumento dell’Art Bonus promosso dal Comune, sostiene l’allestimento del Museo nella nuova sede.