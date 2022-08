“Musica a Corte” a Traversetolo con lo spettacolo “Pari e Patta. Storia di un tenore”

Sesto appuntamento della rassegna di eventi “Musica a Corte” con lo spettacolo Pari e Patta. Storia di un tenore martedì 30 agosto 2022 alle ore 21 in Corte Agresti.

Protagonista sarà l’attore Enrico Salimbeni, che interpreterà un testo originale di Matteo Manfredini, che ripercorre la storia emozionante e coinvolgente di Luciano Pavarotti. Un racconto tra gli aneddoti e le avventure che lo hanno fatto diventare uno degli italiani più famosi del mondo.

Matteo Manfredini è giornalista, ricercatore storico, con la capacità di saper narrare anche gli aspetti meno noti dei personaggi che racconta, privilegiando, in questo caso, l’aspetto privato e umano del grande tenore Luciano Pavarotti.

Il testo è affidato all’intensa lettura e interpretazione di Enrico Salimbeni, che ha il dono di commuovere ed emozionare, ma anche di far sorridere il pubblico alle battute, spesso in dialetto, del simpatico e grande tenore. Il pubblico avrà l’opportunità di conoscere i primi passi di Pavarotti nel mondo della lirica, le delusioni, i fallimenti seguiti da successi e trionfi; scoprirà buffi aneddoti, le debolezze gastronomiche e il suo legame Modena.

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Per informazioni: 0521 344583, www.comune,traversetolo.pr.it, pagina Facebook del Comune

Enrico Salimbeni come attore ha interpretato ruoli comici e drammatici in numerosi film per il cinema e per la televisione.

Per il cinema ha lavorato, tra gli altri, con Federico Fellini in La voce della luna, con Cristina Comencini in I divertimenti della vita privata, con Pupi Avati in Ma quando arrivano le ragazze? e Il signor Diavolo, con Giuseppe Tornatore in Baarìa.

Per la televisioni ricordiamo la partecipazione, tra le tante, a episodi delle serie Distretto di polizia 2, L’ispettore Coliandro, Camera Cafè, L’alligatore.

Come regista ha partecipato a festival nazionali e internazionali, e vinto molti premi con cortometraggi, videoclip e documentari.

Tra i suoi film come regista, interprete, sceneggiatore citiamo anche:

Il giorno + bello, Mi fido di te, Il segreto del giaguaro, Asini, Figli di Annibale, La vita per un’altra volta, Radiofreccia, Dobra Sgnobra, Camerieri, Il cielo è sempre più blu, Abissinia.

Una cordata di realtà locali ha reso possibile il Festival “Musica a Corte” che, organizzato dal Comune di Traversetolo, ha come main sponsor Fondazione Cariparma. Hanno dato il loro prezioso contributo, oltre a Fondazione Magnani-Rocca: AF Sistemi, Bieffedue, Bucci Costruzioni, Carra Mangimi, Famila, Fontana Gabriele, Fornovo Gas, Montanari e Gruzza, Natura dei Colli, Prosciutteria Trascinelli, Veicopal, Wab, Continental Semences, E80 Group, IREN 2000, Mutti spa, Oinoe, RecsArchitecs, Terre Ducali.

E numerose sono le collaborazioni artistiche e/o organizzative: Asian Youth Orchestra e i suoi Maestri, Gianpaolo Cantoni e Gran Ducato Band con il Maestro Alberto Venturini, Centro culturale Traversetolo, I Sequencer, Alexander Duo, A.Vo.Pro.Ri.T. Traversetolo, Matteo Manfredini e Enrico Salimbeni, I Solisti delle Terre Verdiane, La Toscanini, Festival della Parola – Rinascimento 2.0, Pro loco Traversetolo, Teatro Regio di Parma e Verdi Off 2022, band I Corvi.