“Musica a Corte”: torna il festival estivo sotto le stelle a Traversetolo, quindici gli eventi

Tra e la Corte Agresti e alla Fondazione Magnani-Rocca si terranno i quindici eventi di Musica a Corte: concerti, performance e incontri culturali per il festival estivo, che si terrà dal 12 giugno al 13 settembre.

Gli appuntamenti, tutti all’aperto, sono organizzati dal Comune di Traversetolo, con il supporto di realtà culturali e imprese locali, che spaziano tra rock, pop, musica classica, lirica, tributi, incontri culturali, con alcuni artisti di fama nazionale e internazionale.

Ad aprire il festival giovedì 12 giugno sarà “Storie di Confine”, monologo scritto e interpretato dal noto giornalista Toni Capuozzo con musiche dal vivo di Sebastiano Zorza. «Un viaggio tra memorie e confini – scrive Capuozzo – che racconta vite segnate dalla storia tra Gorizia e Nova Gorica. Un’intensa riflessione su guerra, identità e su ciò che unisce più di quanto divida». In scena in poche città italiane, tra cui Traversetolo.

A seguire, venerdì 20 giugno, arriverà il violinista rock Alessandro Quarta «definito “musical genius” dalla Cnn, con “I cinque elementi”, opera considerata da Rai 5 “grandiosa” – spiega Manlio Maggio, curatore del Festival della Parola e presidente di Rinascimento 2.0 aps –. Con lui il pianista jazz di assoluto valore Giuseppe Magagnino e i Solisti Filarmonici Italiani, tra i più importanti gruppi da camera a livello internazionale».

«L’intensità della musica da camera si sposerà con la bellezza del nostro patrimonio storico artistico. Un’occasione per ascoltare musicisti affermati e grandi talenti in una cornice di rara suggestione». Così Giampaolo Bandini, direttore artistico di Società dei Concerti presenta i due prestigiosi concerti “Incantesimi e incanti” e “Ritratto italiano” alla Magnani-Rocca. Rientrano nel Festival della “Musica con Vista” promosso da Amur.

Uno tra i migliori cantautori italiani degli ultimi vent’anni, Dente, calcherà il palco della Corte grazie a Esplora aps. «Nato a Fidenza, torna nella sua terra da protagonista – commenta sottolinea il presidente Pierangelo Pettenati -. Prima di lui suoneranno i parmigiani “Il Peggio è Passato”, per valorizzare le realtà locali».

Come ogni anno, il Centro Culturale Traversetolo è tra i protagonisti della rassegna con tre serate speciali. «I Sequencer in tributo ai Pink Floyd, i The Ladders dedicati ai Beatles e Valerio Cavalli con un omaggio a Enzo Jannacci – spiega il presidente Italo Saccani –. I nostri volontari cureranno accoglienza, sicurezza e allestimenti floreali per un’esperienza piacevole e sicura».

Un omaggio a grandi artisti italiani anche con «“Caro Lucio”, il tributo numero uno in Italia al genio di Lucio Dalla – racconta Claudio Bolondi, presidente de La Bottega di Orfeo -. Luca Bettella, noto per la sua somiglianza vocale con Dalla e per aver affiancato ‘Il Volo’ in tournée, regalerà un concerto emozionante, con i brani iconici del repertorio di Dalla». “Nemiche mai”, con la voce di Sabrina Paglia, è invece un omaggio a Mina e Ornella Vanoni, «simboli di emancipazione femminile – dice Sabrina Nolli, presidente di Avoprorit Traversetolo -. Il concerto ripercorre pezzi celebri di Paoli, Bindi, Battisti, Toquinho e De Moraes, resi immortali dalle due artiste». Ancora un tributo, questa volta ai Dire Straits, con la band Dire Straits Universe: «La band con il chitarrista e cantante Alex Ricci riproporrà tutti i grandi successi di uno dei gruppi più amati degli anni ‘80» annunciano gli organizzatori di Pro Loco Traversetolo.

«Vuole valorizzare il valorizzare il periodo swing dei ruggenti anni ’30 “Opera Swing. Dal Mississippi al Po passando per Traversetolo” – dice Gianluca Campanini di Viva l’arte -, inserendo la musica lirica, il bel canto italiano all’interno di formazioni senza strumenti ad arco, come erano le grandi band americane».

La pluripremiata Banda Giovanile I Fiatoni e Fiatini di Parma, protagonista in prestigiosi concorsi internazionali, presenterà il ‘Rigoletto’ in versione per orchestra a fiati, mentre l’Ensemble Parma Brass chiuderà la rassegna con ‘Miserere’, concerto ispirato al Pavarotti & Friends» conclude il presidente di Arti e Suoni Roberto Ughetti.

«Siamo orgogliosi di proporre anche quest’anno una rassegna musicale cresciuta nel tempo, attesa e riconosciuta a livello provinciale – dichiara il sindaco Simone Dall’Orto –. Un risultato reso possibile dal sostegno fondamentale di Fondazione Cariparma e degli sponsor, e grazie alle associazioni: il loro impegno e la loro competenza ci hanno permesso di presentare un cartellone davvero di alto livello».

«L’edizione 2025 unisce proposte locali e artisti di rilievo nazionale, tra territorio e grande scena – aggiunge Elisabetta Manconi, vicesindaca con delega alla Cultura -. Gli eventi valorizzano i nostri luoghi più suggestivi, come la Corte Agresti e la Magnani-Rocca. La musica classica ha un’attenzione speciale (Traversetolo ha dato talenti importanti a palcoscenici internazionali), così come il senso di comunità che nasce dall’assistere insieme a spettacoli all’aperto».

Alcuni concerti sono gratuiti, altri a pagamento. Tutte le informazioni su www.comune.traversetolo.pr.it e sulla pagina Facebook del Comune di Traversetolo.