“MUSICA IN-CHIOSTRO”alla Casa della Musica: “NOTE NEL SILENZIO” le compositrici rimaste nell’ombra nei secoli

Giovedì 28 luglio terzo appuntamento di “MUSICA IN-CHIOSTRO”, dedicato alle “NOTE NEL SILENZIO” delle compositrici che nel corso dei secoli sono rimaste nell’ombra, ostacolate nell’espressione del loro talento dagli uomini. L’evento, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, avrà luogo alla Casa della Musica

Con NOTE NEL SILENZIO. OMAGGIO ALLE COMPOSITRICI prosegue la programmazione sinestetica della rassegna MUSICA IN-CHIOSTRO, nell’ambito della IX edizione del FESTIVAL DELLA PAROLA, che ritorna anche con il prossimo appuntamento di note e parole, giovedì 28 luglio, alle 21.15, nella prestigiosa cornice del chiostro di Palazzo Cusani, in Piazzale San Francesco, 1 a Parma.

Lo spettacolo, una produzione originale frutto della collaborazione tra il Festival della Parola e i FILARMONICI DELL’OPERA ITALIANA, si avvale dell’orchestrazione e del progetto artistico di FABRIZIO CASTANIA, per proporre un programma unico, interamente dedicato alle compositrici donne che nel corso dei secoli sono rimaste all’ombra degli uomini e cadute nell’oblio, in quanto donne, nella loro attività creativa. Da Raffaella Vittoria Aleotti, prima nella storia a pubblicare composizioni di musica sacra, a Elizabeth Jacquet de La Guerre, la più celebre musicista del primo ‘700 francese, a Alma Mahler, donna capace di incantare, con la sua straordinaria cultura e fascino, la Vienna di fine Ottocento. Il concerto si aprirà con Maddalena Casulana, prima donna nella storia della musica occidentale ad aver pubblicato composizioni proprie. I brani saranno intervallati da aneddoti e curiosità sulla vita e l’opera delle protagoniste di questa inedita produzione.



In caso di maltempo lo spettacolo avrà luogo nell’Auditorium della Casa della Musica.

Tutti gli appuntamenti di Musica In-Chiostro sono ad INGRESSO LIBERO FINO AD ESAURIMENTO POSTI.

Per informazioni E-mail info@festivaldellaparola.it e Whatsapp 3207133650.



Il quarto ed ultimo appuntamento di MUSICA IN-CHIOSTRO è in programma per il 9 settembre alla Corte Agresti di Traversetolo con LA POESIA È DEI SANTI E DELLE BESTIE, un omaggio a Pier Paolo Pasolini di Franco Arminio, il più pasoliniano dei poeti contemporanei.

Tutto il programma su: www.festivaldellaparola.it.