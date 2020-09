“Musica in collina”: a Traversetolo il concerto “Omaggio a Fellini” chiude la rassegna

Si chiude il 10 settembre a Traversetolo in Corte Agresti la prima edizione della rassegna concertistica “Musica in Collina”, organizzata dall’Unione Pedemontana Parmense e La Toscanini. Performance che hanno abbracciato un’ampia varietà di generi, eseguite dalla blasonata Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini e dalla innovativa formazione Toscanini Next, il progetto nato per giovani musicisti che coniuga musica classica e pop sinfonico.

A Traversetolo, il secondo concerto “Omaggio a Fellini” si terrà giovedì 10 settembre alle 21.15 in Corte Agresti e sarà eseguito da La Toscanini Next – Ensemble.

Il concerto si svolge nel rispetto del protocollo regionale per la prevenzione del contagio da coronavirus, con un numero di posti ridotto per garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. I biglietti, che hanno un costo simbolico di 5 euro, possono essere acquistati online sul sito www.biglietteriatoscanini.it oppure alla biglietteria di viale Barilla 27/A a Parma.

Per ulteriori informazioni, si può telefonare allo 0521-391339 (da martedì al sabato dalle 10 alle 13, il giovedì pomeriggio anche dalle 14 alle 17) o inviare una mail a biglietteria@latoscanini.it.

Questo il programma del concerto “Omaggio a Fellini”:

La Toscanini Next – Ensemble

clarinetto, fisarmonica, percussioni, pianoforte

MASCIA FOSCHI voce recitante

Musiche di Nino Rota:

La strada, La dolce vita, Le notti di Cabiria, Amarcord, Otto e ½