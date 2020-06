“Musica in Collina”: dieci concerti per un ritorno alle emozioni in Pedemontana

L’Unione Pedemontana Parmense e La Toscanini insieme, per celebrare in musica la ritrovata “quasi normalità” dopo l’emergenza Covid 19.

La prima edizione della rassegna concertistica “Musica in Collina”, vuole essere infatti un ritorno alle emozioni, da vivere e rivivere con dieci concerti di alto livello ad un prezzo simbolico di cinque euro, nelle piazze e nei luoghi più suggestivi dei cinque comuni della Pedemontana: dal Castello di Montechiarugolo alla Corte Agresti di Traversetolo, passando per la Rocca Sanvitale di Sala Baganza, il Parco Nevicati di Collecchio e La Torre di San Michele Tiorre a Felino, tanto per citarne alcuni. Dieci performance che abbracciano un’ampia varietà di generi, eseguite dalla blasonata Orchestra dell’Emilia-Romagna Arturo Toscanini e dalla innovativa formazione Toscanini Next, il progetto nato per giovani musicisti che coniuga musica classica e pop sinfonico.

Le emozioni di “Musica in Collina” prenderanno il via sabato 27 giugno alle 21.30 al Castello di Montechiarugolo e si concluderanno il 5 settembre in piazza Repubblica a Collecchio. Tutti i concerti si svolgeranno nel rigido rispetto del protocollo regionale per la prevenzione del contagio da Coronavirus, con un numero di posti ridotto per garantire la distanza interpersonale di almeno un metro. I biglietti, ad un prezzo simbolico di 5 euro, potranno essere acquistati online sul sito www.biglietteriatoscanini.it, oppure alla biglietteria di Viale Barilla 27/A a Parma. Per ulteriori informazioni, si può telefonare allo 0521-391339 (da martedì al sabato dalle 10 alle 13, il giovedì pomeriggio anche dalle 14 alle 17) o inviare una mail sempre a biglietteria@latoscanini.it.

«La pandemia non ci ha impedito di riportare la grande musica in Pedemontana, con una rassegna di qualità che vuole essere anche un modo per ricordare chi non c’è più e chi, a partire dal personale sanitario, in questi mesi si è sacrificato per fronteggiare la tragica emergenza», afferma il sindaco di Montechiarugolo e assessore alla Cultura dell’Unione Daniele Friggeri, che sottolinea anche l’importante partnership avviata con “La Toscanini”: «Una partnership che lo scorso dicembre si è rafforzata ulteriormente, con l’ingresso dell’Unione Pedemontana tra i soci della Fondazione. Un investimento in chiave culturale e turistica che riteniamo strategico per la promozione del nostro territorio, insieme ad una delle maggiori realtà musicali emiliano-romagnole attiva nel campo delle produzioni sinfoniche e liriche, ma anche nella formazione dei giovani talenti».

Musica in Collina

Dal 27 giugno al 5 settembre

Il programma

27 giugno ore 21.30 Castello di Montechiarugolo

FILARMONICA ARTURO TOSCANINI

ENRICO ONOFRI direttore e solista

SU INVITO DELLE MUSE

ANTONIO VIVALDI

Sinfonia da Il coro delle muse per archi e basso continuo RV 149

Concerto in la minore per violino, archi e basso continuo n.4 op.4 La Stravaganza

Concerto in re maggiore per violino, archi e basso continuo Grosso Mogul RV 208

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Serenata notturna per due violini, viola, contrabbasso, timpani e archi K.239

GIOACHINO ROSSINI

Sonata per archi n.1 in sol maggiore

28 giugno ore 21.30

Villa La Vignazza Montechiarugolo

LA TOSCANINI BRASS QUINTET Matteo Beschi e Marco Catelli tromba Davide Bettani corno Valentino Spaggiari trombone Alessio Barberio bassotuba

ITALIAN STYLE

JOHN PHILIP SOUSA Sousa Collection

NINO ROTA Fellini 100!

CLAUDE DEBUSSY La ragazza dai capelli di lino

GIUSEPPE VERDI La Traviata, Fantasia

PIETRO MASCAGNI Intermezzo da Cavalleria rusticana

GIUSEPPE VERDI Rigoletto, Quartetto

ENNIO MORRICONE Once upon a time in America, Romeo and Juliet, Nuovo Cinema Paradiso

DOMENICO MODUGNO Nel blu dipinto di blu

30 giugno ore 21.30

Cortile della Rocca Sala Baganza

LA TOSCANINI NEXT

ROGER CATINO direttore e arrangiatore

FILM DA ASCOLTARE

GEORGE BIZET Carmen Fantasia (arr. Andrea Coruzzi)

RICHARD GALLIANO Fou Rire (arr. Andrea Coruzzi)

NINO ROTA La dolce vita (arr. Massimo Ferraguti)

JOHN KANDER New York, New York

SCOTT JOPLIN The entertainer

LEONARD BERNSTEIN West Side Story

ASTOR PIAZZOLLA Libertango

MODEST MUSORGSKIJ selezione da Quadri di un’esposizione: Promenade, Gnomus, Il vecchio castello, Tuileries, Bydlo, Balletto dei pulcini nei loro gusci, Baba Jaga, La grande porta di Kiev DUKE ELLINGTON It don’t mean a thing

AA.VV. Medley Mambo/Samba

Medley degli eroi: HANS ZIMMER Il Gladiatore, TREVOR JONES L’ultimo dei Mohicani, LALO SCHIFRIN Mission impossible

10 luglio ore 21.30 B&B “La Torre” – San Michele Tiorre Felino

LA TOSCANINI NEXT

DALL’AMERICA ALLA RUSSIA CON AMORE

GEORGE BIZET Carmen Fantasia (arr. Andrea Coruzzi)

GEORGE GERSHWIN Porgy and Bess (selezione)

ANDREA CORUZZI, Tango para mi Hermana

JOHN KANDER New York, New York

PAUL DESMOND Take five

SCOTT JOPLIN The entertainer

HUBERT GIRAUD Sous le ciel de Paris (arr. Andrea Coruzzi)

ASTOR PIAZZOLLA, Adios nonino

PAUL DESMOND Take five

16 luglio ore 21.30 B&B “La Torre” – San Michele Tiorre Felino

QUARTETTO INEDITO DE LA TOSCANINI

Sandu Nagy flauto Gianni Giangrasso percussioni Antonio Mercurio contrabbasso Francesco Melani pianoforte

I GOT RHYTHM: IN CROSSOVER TRA CLASSICO E JAZZ

MIKE MOWER

Sonata Latino

(Arrangiamento per flauto, pianoforte, contrabbasso e percussioni)

NIKOLAI KAPUSTIN

Elegia per contrabbasso e pianoforte

CLAUDE BOLLING

Medley dalle Suite n.1 e n.2 per flauto e piano jazz trio

21 luglio ore 21.30

Cortile della Rocca Sala Baganza

QUARTETTO AGLAIA DE LA TOSCANINI

Viktoria Borissova violino

Carmen Condur viola

Vincenzo Fossanova violoncello

Massimo Parcianello corno inglese

FORME, ESSENZE, RITMI

LUIGI BOCCHERINI Minuetto per quartetto

WOLFGANG AMADEUS MOZART Adagio per corno inglese e archi K 580a

FRANZ SCHUBERT Trio per archi in si bemolle maggiore D 471

JEAN FRANCAIX Trio d’archi – Quartetto per corno inglese e archi

SCOTT JOPLIN & LOUIS CHAUVIN Heliotrope Bouquet

24 luglio ore 21.30

Parco Nevicati Collecchio

LA TOSCANINI NEXT

ROGER CATINO direttore

DA CINECITTÀ AD HOLLYWOOD

GOBLIN Profondo Rosso

NINO ROTA Canzone arrabbiata, La strada, La dolce vita, Le notti di Cabiria, Il padrino, Amarcord Otto e ½

BILL CONTI Rocky

LUIS BAKALOV Il postino

ROGER CATINO Quinta Sinfonia Rock da L. Van Beethoven

JOHN WILLIAMS Indiana Jones

EUROPE The final countodown

26 luglio ore 21.30 Piazza Fornia – Monticelli Terme

Montechiarugolo

ARCHI DE LA TOSCANINI

Mihaela Costea violino solista

DELLA NATURA E DI ALTRI INCANTI

ARCANGELO CORELLI

Concerto Grosso n. 4 op. 6 in re maggiore

JOHANN SEBASTIAN BACH

Aria dalla Suite n. 3 in re maggiore per orchestra BWV 1068

“Aria sulla quarta corda”

ANTONIO VIVALDI

Le Quattro Stagioni op. 8

8 agosto ore 21.30

Corte Agresti

Traversetolo

LA TOSCANINI NEXT

ROGER CATINO direttore e arrangiatore

FILM DA ASCOLTARE

GEORGE BIZET Carmen Fantasia (arr. Andrea Coruzzi)

RICHARD GALLIANO Fou Rire (arr. Andrea Coruzzi)

NINO ROTA La dolce vita (arr. Massimo Ferraguti)

JOHN KANDER New York, New York

SCOTT JOPLIN The entertainer

LEONARD BERNSTEIN West Side Story

ASTOR PIAZZOLLA Libertango

MODEST MUSORGSKIJ selezione da Quadri di un’esposizione: Promenade, Gnomus, Il vecchio castello, Tuileries, Bydlo, Balletto dei pulcini nei loro gusci, Baba Jaga, La grande porta di Kiev DUKE ELLINGTON It don’t mean a thing

AA.VV. Medley Mambo/Samba

Medley degli eroi: HANS ZIMMER Il Gladiatore, TREVOR JONES L’ultimo dei Mohicani, LALO SCHIFRIN Mission impossible

5 settembre ore 21.30

Piazza della Repubblica Collecchio

ARCHI DE LA TOSCANINI

Mihaela Costea violino solista

DELLA NATURA E DI ALTRI INCANTI

ARCANGELO CORELLI

Concerto Grosso n. 4 op. 6 in re maggiore

JOHANN SEBASTIAN BACH

Aria dalla Suite n. 3 in re maggiore per orchestra BWV 1068

“Aria sulla quarta corda”

ANTONIO VIVALDI

Le Quattro Stagioni op. 8