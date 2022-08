Musica in Collina: il Quartetto d’Archi La Toscanini in Corte Agresti a Traversetolo

Terminata la pausa agostana, riparte da Traversetolo la rassegna concertistica “Musica in Collina”, promossa dall’Unione Pedemontana Parmense in collaborazione con la Fondazione La Toscanini.

Domenica 4 settembre alle ore 21, nella splendida cornice della Corte Agresti, si esibirà il “Quartetto d’Archi La Toscanini”, composto dai violini di Caterina Demetz e Sara Colombi, dalla viola di Carmen Condur e dal violoncello di Vincenzo Fossanova. Il programma della serata prevede, in particolare, un repertorio che va dal ‘700 al ‘900, con musiche di Giovanni Battista Viotti, Joaquín Turina e Alexander Borodin.

Il concerto di Traversetolo sarà il penultimo evento della terza edizione della rassegna, capace di ottenere un successo a suon di note e di sold out, grazie all’alta qualità dei musicisti e all’ampia proposta di repertori, che vanno dal classicismo del Novecento fino alle più famose colonne sonore del cinema d’oggi, interpretati dai gruppi da camera formati dai professori d’orchestra della Filarmonica Arturo Toscanini e dai giovani musicisti dell’orchestra “La Toscanini Next”, diretta da Roger Catino.

Musica in Collina 2022 si concluderà domenica 18 settembre al Teatro Crystal di Collecchio, dove alle ore 21 si esibirà il “Duo d’Archi La Toscanini” formato da Mihaela Costea (violino) e Antonio Mercurio (contrabbasso). Un gran finale con le note di Georg Philipp Telemann, Reinhold Moritzevič, Glière, Emil Tabakov, Fritz Kreisler, Vito Mercurio e Astor Piazzolla.

Il biglietto intero per ogni concerto ha un costo di 10 euro, che scende a 5 per gli under 30. Per informazioni e prenotazioni occorre rivolgersi alla biglietteria del Centro di Produzione Musicale “Arturo Toscanini” (Viale Barilla 27/A – Parma), telefonando allo 0521 391339, oppure inviando una mail biglietteria@latoscanini.it. I biglietti possono essere acquistati online sul sito www.biglietterialatoscanini.it.