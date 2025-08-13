Musica italiana: i 110 album necessari

In rete si leggono certe classifiche che fanno salire la rabbia, per superficialità e sciatteria.
Certamente, le classifiche sono fatte per scontentare molti, soprattutto se si riferiscono ad argomenti dove il degustibus è ampio e legittimato (come la musica).
Ma ci sono dei limiti: ad esempio non si può vedere un album fondamentale come “Rimmel” (che quest’anno compie 50 anni peraltro) al 20° posto di una classifica peraltro griffata “Rolling Stone Italia”.
Ecco, cercherò qui di elencare quelli che considero i 110 album più importanti fino ad oggi (un po’ come fa il Direttore Marsiletti con la sua temuta top 50), con alcune specifiche:
– Toglierò il concetto di graduatoria, che considero infantile rispetto alle opere musicali;
– Per alcuni artisti, soprattutto degli anni 60, metterò dei “greatest hits”, in quanto hanno espresso il meglio più con singoli che con album. Il concetto di “album” in Italia diventa tale negli anni 70.
– Eviterò di inserire alcuni generi di nicchia (ad es metal e sue diramazioni…), non certo per demerito, ma perché meritano classifiche a parte, curate da esperti del genere, quale io non sono.
– Non ho inserito quasi nulla di rap e hip hop, in quanto sono generi che non mi appartengono. Questo fa si che la classifica sia molto personale e poco al passo con la musica che oggi va per la maggiore.
– Ovviamente ci saranno dei buchi, di cui io stesso mi accorgerò in futuro, autoflagellandomi in forma discreta e non violenta.
Ecco la mia classifica “necessaria”, per una volta senza recensioni, relativa ai 110 album (o raccolte di canzoni) per me più belli della musica italiana, dal secondo dopoguerra ad oggi. Avrei voluto fermarmi a 100, ma avrei dovuto fare torti eccessivi a qualcuno che meritava di esserci. Mi scuso anticipatamente con altri che avrebbero meritato, ma non compaiono, più per mia mancanza che per loro demerito:
- Francesco De Gregori: “Rimmel”
- Francesco De Gregori: “Titanic”
- Francesco De Gregori: “Canzoni d’amore”
- Ivano Fossati: “La pianta del te”
- Ivano Fossati: “Macramè”
- Ivano Fossati: “Dal vivo. Volume 1, 2, 3”
- Fabrizio De Andrè: “Anime salve”
- Fabrizio De Andrè: “Non al denaro non all’amore né al cielo”
- Fabrizio De Andrè: “Creuza de mà”
- Fabrizio De Andrè/PFM: “In concerto”
- Francesco Guccini: “Radici”
- Francesco Guccini: “Signora Bovary”
- Francesco Guccini e Nomadi: “Album concerto”
- Zucchero: “Blues”
- Zucchero: “Oro incenso e birra”
- Pino Daniele: “Nero a metà”
- Pino Daniele: “Bella ‘mbriana”
- Pino Daniele: “Sciò”
- Edoardo Bennato: “Sono solo canzonette”
- Edoardo Bennato: “Burattino senza fili”
- Lucio Dalla: “Lucio Dalla”
- Lucio Dalla: “Dallamericaruso”
- Lucio Dalla, Francesco De Gregori: “Banana Republic”
- Antonello Venditti: “Sotto il segno dei pesci”
- Lucio Battisti: “Emozioni”
- Lucio Battisti: “Una donna per amico”
- Lucio Battisti: “Hegel”
- Giorgio Gaber: “La mia generazione ha perso”
- Giorgio Gaber: “Il teatro canzone”
- Elio e le Storie Tese: “Elio Samaga Hukapan Kariyana Turu”
- Elio e le Storie Tese: “İtalyan, Rum Casusu Çıktı”
- Elio e le Storie Tese: “Eat the phikis”
- Enzo Jannacci: “Quando un musicista ride”
- Enzo Jannacci: “The Best 2006”
- Piero Ciampi: “L’album di Piero Ciampi” (RCA 1990)
- Franco Battiato: “La voce del padrone”
- Franco Battiato: “Patriots”
- Franco Battiato: “Gommalacca”
- Paolo Conte: “Parole d’amore scritte a macchina”
- Paolo Conte: “Novecento”
- Vinicio Capossela: “Canzoni a manovella”
- Vinicio Capossela: “Camera a sud”
- Eugenio Finardi: “La forza dell’amore”
- Enrico Ruggeri: “Tutto Ruggeri: Rien ne va plus”
- Claudio Lolli: “Ho visto anche degli zingari felici”
- Claudio Lolli: “Aspettando Godot”
- Luca Carboni: “Luca Carboni”
- Skiantos: “Kinotto”
- Lunapop: “Squerez”
- Subsonica: “Microchip emozionale”
- Litfiba: “17 Re”
- Litfiba: “El diablo”
- Diaframma: “Siberia”
- Matia Bazar: “Tango”
- Garbo: “A Berlino… va bene”
- Bluvertigo: “Metallo non metallo”
- Morgan: “Le canzoni dell’appartamento”
- Negrita: “Reset”
- Vasco Rossi: “Bollicine”
- Vasco Rossi: “C’è chi dice no”
- Ligabue: “Buon compleanno Elvis”
- Ligabue: “Giro d’Italia”
- Samuele Bersani: “Psyco. Vent’anni di canzoni”
- Samuele Bersani: “L’oroscopo speciale”
- Niccolò Fabi: “Una somma di piccole cose”
- Niccolò Fabi: “Dischi volanti” (raccolta)
- Fabi, Silvestri, Gazzè: “Il padrone della festa”
- Daniele Silvestri: “Unò-Dué”
- Brunori SAS: “A casa tutto bene”
- Carmen Consoli: “Stato di necessità”
- Cristina Donà: “Nido”
- Bandabardò: “Iniziali bì bì”
- Ivan Graziani: “Firenze-Lugano no stop”
- Rino Gaetano: “Sotto i cieli di Rino”
- Domenico Modugno: “Dal vivo alla Bussoladomani”
- Gino Paoli, Ornella Vanoni: “VanoniPaoli live”
- Luigi Tenco: “I Miti Musica: Luigi Tenco”
- Adriano Celentano: “Unicamentecelentano”
- Mina: “The Platinum Collection”
- Adriano Celentano e Mina: “Mina Celentano”
- Patti Pravo: “Meravigliosamente Patty”
- Fiorella Mannoia: “Certe piccole voci”
- Avion Travel: “Collezione”
- CSI: “Kodemondo”
- CSI: “T.R.E.”
- CCCP: “Epica Etica Etnica Pathos”
- Consorzio Suonatori Indipendenti: “Materiale Resistente”
- Marlene Kuntz: “Catartica”
- Afterhours: “Hai paura del buio?”
- Afterhours: “Ballate per piccole iene”
- Manuel Agnelli: “Ama il prossimo tuo come te stesso”
- PFM: “Storia di un minuto”
- Le Orme: “Uomo di pezza”
- Sergio Caputo: “Un sabato italiano”
- Alberto Fortis: “Alberto Fortis”
- Caparezza: “Verità supposte”
- Tiromancino: “La descrizione di un attimo”
- Baustelle: “Amen”
- Baustelle: “I mistici dell’occidente”
- Baustelle: “Fantasma”
- Giorgia: “MTV unplugged”
- Elisa: “Lotus”
- Elisa: “Then comes the sun”
- Tre Allegri Ragazzi Morti: “Primitivi del futuro”
- Il Teatro degli Orrori: “A sangue freddo”
- Verdena: “Wow”
- Verdena: “Requiem”
- Verdena: “Il suicidio del samurai”
- Fabri Fibra: “Controcultura”
- Luca Carboni, Riccardo Sinigallia: “Musiche ribelli”
Alberto Padovani
Recensioni necessarie #20
Una selezione di Alberto Padovani