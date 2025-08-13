Musica italiana: i 110 album necessari

In rete si leggono certe classifiche che fanno salire la rabbia, per superficialità e sciatteria.

Certamente, le classifiche sono fatte per scontentare molti, soprattutto se si riferiscono ad argomenti dove il degustibus è ampio e legittimato (come la musica).

Ma ci sono dei limiti: ad esempio non si può vedere un album fondamentale come “Rimmel” (che quest’anno compie 50 anni peraltro) al 20° posto di una classifica peraltro griffata “Rolling Stone Italia”.

Ecco, cercherò qui di elencare quelli che considero i 110 album più importanti fino ad oggi (un po’ come fa il Direttore Marsiletti con la sua temuta top 50), con alcune specifiche:

– Toglierò il concetto di graduatoria, che considero infantile rispetto alle opere musicali;

– Per alcuni artisti, soprattutto degli anni 60, metterò dei “greatest hits”, in quanto hanno espresso il meglio più con singoli che con album. Il concetto di “album” in Italia diventa tale negli anni 70.

– Eviterò di inserire alcuni generi di nicchia (ad es metal e sue diramazioni…), non certo per demerito, ma perché meritano classifiche a parte, curate da esperti del genere, quale io non sono.

– Non ho inserito quasi nulla di rap e hip hop, in quanto sono generi che non mi appartengono. Questo fa si che la classifica sia molto personale e poco al passo con la musica che oggi va per la maggiore.

– Ovviamente ci saranno dei buchi, di cui io stesso mi accorgerò in futuro, autoflagellandomi in forma discreta e non violenta.

Ecco la mia classifica “necessaria”, per una volta senza recensioni, relativa ai 110 album (o raccolte di canzoni) per me più belli della musica italiana, dal secondo dopoguerra ad oggi. Avrei voluto fermarmi a 100, ma avrei dovuto fare torti eccessivi a qualcuno che meritava di esserci. Mi scuso anticipatamente con altri che avrebbero meritato, ma non compaiono, più per mia mancanza che per loro demerito: