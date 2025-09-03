“Musicanti”, lo spettacolo dei Nomadi a Salsomaggiore Terme

“La rassegna Ritmo d’Estate si è confermata un appuntamento di grande successo, capace di portare in piazza eventi di qualità e di richiamo. Lo spettacolo conclusivo con Beppe Carletti e Iuri Cilloni è un’occasione per vivere insieme un pezzo di storia della musica italiana”, dichiara il sindaco Luca Musile Tanzi.

“In questi due anni Ritmo d’Estate ha dimostrato di essere un format vincente, ormai rodato, che guarda al futuro con prospettive di crescita. Gli spettacoli in piazza Libertà, che ormai possiamo definire il salotto di Salsomaggiore, hanno creato momenti di grande partecipazione e rafforzato il legame tra cittadini e turisti con Salsomaggiore. Un ringraziamento particolare va a Marco Caronna, che con la sua professionalità e creatività ha curato l’organizzazione artistica degli eventi, e agli uffici comunali, per il lavoro prezioso dietro le quinte. La serata del 3 settembre sarà un finale degno di una rassegna che ha saputo emozionare e coinvolgere”, conclude l’assessore Daniela Isetti.

Con “Musicanti”, Piazza Libertà si prepara dunque ad accogliere un evento unico, capace di intrecciare memoria, emozione e grande musica. Un finale che non chiude, ma rilancia: Ritmo d’Estate è ormai un appuntamento che appartiene al calendario culturale di Salsomaggiore e che continuerà a crescere anche nelle prossime edizioni.