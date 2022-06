Mutti ricerca ancora 200 stagionali

Mutti, azienda leader in Europa nella lavorazione del pomodoro in Europa, cerca ancora 200 figure da inserire nel conteso aziendale per la campagna di trasformazione del pomodoro. Per l’attività lavorativa, che si svolgerà da metà luglio sino a fine settembre all’interno degli stabilimenti del Gruppo di Montechiarugolo (PR) e Collecchio (PR), si ricercano figure di supporto alle attività produttive e amministrative, insieme a personale tecnico qualificato.

Questi 70 giorni estivi rappresentano il momento più importante dell’anno per Mutti. In questo periodo l’azienda trasforma tutta la materia prima proveniente dalle oltre 800 famiglie di agricoltori italiane. Questo accade perché Mutti utilizza solamente il pomodoro raccolto durante il suo naturale ciclo di crescita, ovvero da luglio a settembre.

Il contratto erogato è a tempo determinato stagionale la cui durata può essere variabile a seconda delle esigenze produttive. Per candidarsi è necessario aver compiuto 18 anni, essere automuniti ed essere disponibili a lavorare su turni. Coloro che hanno già collaborato con l’azienda in occasione delle precedenti campagne avranno accesso prioritario alla posizione; chi, invece, non avesse ancora esperienza può inviare la propria candidatura attraverso il sito Mutti: https://mutti-parma.com/it/lavora-con-noi/lavoro-stagionale-trasformazione-del-pomodoro/

MUTTI SPA – Storica azienda di Parma, è leader in Europa nella lavorazione del pomodoro. É il 1899 quando Marcellino e Callisto Mutti danno avvio alla prima campagna di trasformazione del pomodoro. Da allora, facendo leva sui valori chiave di qualità e tradizione italiana assieme al rispetto per la filiera e il territorio, la famiglia Mutti si dedica esclusivamente al pomodoro 100% italiano, realizzando concentrato, passata e polpa di pomodoro, prodotti che oggi sono apprezzati in tutto il mondo. Il desiderio di innovazione, che fin dalla fondazione è nel DNA dell’azienda, ha portato ad ampliare man mano la gamma con un’ampia offerta di sughi e salse pronte. Oggi il Gruppo Mutti, con 120 anni di storia, è leader in Europa nel mercato dei derivati del pomodoro ed è presente in 100 Paesi al mondo, con un fatturato netto nel 2021 di 484 milioni di euro. I volumi realizzati dal Gruppo Mutti nel 2021 hanno raggiunto le 685.000 tonnellate, dati in aumento rispetto all’anno precedente (580.000 tonnellate nel 2020). Sempre nel 2021 i volumi export hanno superato i volumi di vendita italiani a seguito di una crescita a doppia cifra ogni anno. Parma, Montechiarugolo, è la sede storica e commerciale del Gruppo che si è man mano ampliato per poter rispondere a tutte le esigenze di gusto. Nello stabilimento di Fiordagosto di Oliveto Citra (SA) si trasformano invece le specialità tipiche del Sud Italia, come il pomodoro lungo e il ciliegino. Infine, nel novembre 2017 Mutti ha acquistato lo stabilimento CO.PAD.OR di Collecchio, costituendo prima la nuova società Pomodoro 43044 Srl fusa per incorporazione poi a Mutti SpA dal 1° gennaio 2021.