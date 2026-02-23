Nasce a Colorno il Comitato per il NO al referendum sulla giustizia

Nei giorni scorsi si è costituito a Colorno il Comitato per il NO al referendum sulla giustizia, in vista della consultazione popolare prevista per il 22 e 23 marzo. Un percorso avviato dalla convinzione che la riforma sottoposta al voto non rappresenti una risposta efficace ai problemi del sistema giudiziario, ma rischi piuttosto di indebolire le garanzie democratiche e l’equilibrio dei poteri sancito dalla Costituzione.

Il Comitato nasce dalla volontà di cittadine e cittadini, associazioni e forze politiche di aprire anche a Colorno uno spazio di confronto serio, informato e pluralista su una riforma che incide in modo profondo sull’assetto della giustizia.

Hanno aderito e partecipano al Comitato di Colorno: ANPI, Auser, ColornoLab, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Partito della Rifondazione Comunista.

A dare ulteriore spessore a questa iniziativa è il sostegno convinto dei Consiglieri Comunali Alberto Padovani, Samantha Campanini, Raffaella Lommi, Lorenzo Pasini e di figure di spicco della storia amministrativa del nostro Comune: gli ex Sindaci Sabrina Fornia e Stefano Gelati, che hanno scelto di aderire al Comitato.

L’obiettivo del Comitato è favorire una partecipazione consapevole al voto, offrendo strumenti di comprensione e di approfondimento, e contrastare una narrazione semplificata che presenta il referendum come una soluzione ai problemi strutturali della giustizia. Questioni come la lentezza dei processi, la carenza di risorse e l’accesso effettivo alla tutela dei diritti restano infatti irrisolte dalla riforma proposta.

Nelle prossime settimane il Comitato avvierà a Colorno diverse iniziative: banchetti informativi per distribuire materiale e dialogare con i cittadini e un incontro pubblico di approfondimento previsto per il 14 marzo p.v., per aiutare a comprendere la riforma.

Il Comitato per il NO si propone come uno spazio aperto, inclusivo e trasparente, al servizio di chi considera la partecipazione democratica un valore fondamentale e la Costituzione un patrimonio da difendere con responsabilità e partecipazione. Per questo invitiamo tutte le cittadine e i cittadini che hanno a cuore il futuro della nostra democrazia a unirsi a noi in questo percorso di informazione e mobilitazione.

Colorno, 22 febbraio 2026

ANPI Colorno, Auser Colorno, ColornoLab, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico Colorno, Partito della Rifondazione Comunista Colorno

I Consiglieri Comunali: Alberto Padovani, Samantha Campanini, Raffaella Lommi, Lorenzo Pasini

Gli ex Sindaci: Sabrina Fornia, Stefano Gelati