Nasce “Agenda”, il giornalino fatto dai giovani della Pedemontana con gli atleti del Pama calcio

A Collecchio stanno preparando le rotative per il primo numero di “Agenda”, il giornalino frutto di un laboratorio ad accesso gratuito aperto ai ragazzi e alle ragazze dei comuni dell’Unione Pedemontana, che verrà presentato martedì 16 aprile alle ore 15 a Casa I Prati negli spazi di Officina Giovani (Via San Prospero, 13).

La presentazione sarà aperta al pubblico e vedrà la partecipazione eccezionale di un giocatore e una giocatrice delle squadre di Serie B del Parma Calcio 1913, che dialogheranno con gli aspiranti cronisti su sport, impegno, benessere e motivazione, fornendo loro il materiale per il primo numero.

“Agenda” sarà fatto dai giovani per i giovani e prenderà vita attraverso incontri formativi condotti da esperti in grado di fornire ai partecipanti gli strumenti e le competenze necessarie per realizzare articoli, reportage, podcast, video e altro ancora. Un’esperienza divertente e stimolante per stringere nuove relazioni e promuovere l’attivismo civico e l’impegno sociale tra i ragazzi e le ragazze, che oltre a raccontare il territorio presenteranno le tante iniziative rivolte ai loro coetanei.

Il progetto di “Agenda”, nato durante gli incontri dell’Osservatorio Permanente per le Politiche Giovanili, è promosso e organizzato da Azienda Pedemontana sociale, coordinatrice dell’Osservatorio, e da Auroradomus. Chi volesse entrare nella “redazione” non dovrà fare altro che partecipare alla presentazione o contattare Officina Giovani al numero 348 5263602, oppure inviare una mail a officinagiovani.collecchio@auroradomus.it.