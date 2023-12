Nasce con sede a Parma Cai Nutrizione, polo della mangimistica da 150 milioni di euro di fatturato

La nascita di “CAI Nutrizione”, polo mangimistico a capitale 100% italiano vede una nuova rete che capitalizza l’esperienza di quattro realtà produttive: CALV Alimenta (unità di Valdaro, Mantova e San Pietro in Morubio, Verona) e lo stabilimento di Grosseto, oltre alla parmigiana Emilcap: brand ben conosciuti e affermati nel mercato nazionale, che producono un fatturato annuo superiore ai 150 milioni di euro e un volume di mangime prodotto di poco inferiore ai 4 milioni di quintali collocando, di fatto, il nuovo polo fra le imprese più importanti della filiera mangimistica nazionale. E della sostenibilità economica ed ambientale degli allevamenti, in linea con le più recenti disposizioni comunitarie sul benessere animale, due aspetti fondamentali per la crescita della zootecnia nazionale, ha fatto sue caratteristiche proprio Emilcap, divenuta, nel tempo, un punto di riferimento nel mondo zootecnico grazie agli ottimi risultati e alla peculiarità di garantire alle imprese mangimi Non Ogm.

Ora l’accorpamento in CAI Nutrizione – che vedrà alla presidenza l’attuale presidente di Emilcap Gabriele Cristofori (nella foto), con vice presidente Roberto Maddè, oggi direttore generale del Consorzio Agrario di Parma e Gianluca Lelli in qualità di Amministratore delegato coadiuvato da Alessandra Todisco, Direttrice generale – permetterà lo sviluppo delle filiere per la fornitura di prodotti mirati e di qualità agli allevatori, una maggiore competitività sul fronte degli acquisti, l’efficienza produttiva e lo sviluppo di mangimi sempre più innovativi e performanti grazie agli studi della ricerca più avanzata, capaci di fare la differenza in stalla e di garantire alla filiera alimentare un controllo qualitativo sempre più elevato.

“Per noi si tratta di un passaggio fondamentale per entrare in orbita a livello nazionale con dimensioni e segmenti di prodotto sempre più estesi – commenta il presidente di CAI Nutrizione e già presidente di Emilcap Gabriele Cristofori – e che assicurerà un ulteriore valore nell’efficienza dei nostri servizi alle imprese produttrici di Parmigiano-Reggiano e non solo, oltre ad un incremento delle forniture. L’auspicio è di migliorare l’attuale fatturato, già molto positivo e che si attesta attorno ai 150 milioni di euro, grazie anche alla riorganizzazione complessiva dei Consorzi agrari. Desidero esprimere un sentito ringraziamento al nostro direttore generale, Giandomenico Fagandini, per la competenza e la professionalità dimostrate sempre nello svolgimento del suo ruolo, ampiamente suffragate dai nostri più che positivi risultati, ottenuti anche in quelle fasi in cui il mercato ha vissuto momenti di particolare difficoltà delle quali non abbiamo risentito”.