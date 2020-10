Nasce “Consultami-Spazio Indifesa”: sportello di ascolto e supporto al servizio della comunità

Prende vita a Parma il progetto Consultami – Spazio Indifesa, sportello di ascolto e supporto psicologico e legale al servizio della comunità. È uno spazio ampio e accogliente in cui tutti – bambini e bambine, adolescenti, donne e famiglie – saranno accolti da professionisti e volontari per ricevere consulenza e supporto per affrontare al meglio i momenti critici della vita.

“E’ un sogno divenuto realtà” esclama Pasquale Leone Galimi, presidente dell’associazione di promozione sociale Intesa San Martino che durante la conferenza stampa inaugurale con le autorità di martedì 20 ottobre ha dichiarato “È sempre stato il desiderio di mia moglie e oggi sono profondamente emozionato di averlo reso reale. Sono molto onorato di offrire questo importante servizio alla comunità che, insieme alla Biblioteca Sociale Roberta Venturini, con oltre 6.000 libri donati dalla cittadinanza, mira ad essere un punto di riferimento culturale e sociale all’interno dei quartieri San Leonardo e Cortile San Martino”.

Il progetto, promosso dal Punto Parma Terre des Hommes – nato in seno a Intesa San Martino – e dalla Fondazione Terre des Hommes Italia onlus, grazie al prezioso contributo di Bata, prende avvio nel San Leonardo, antico e popolare quartiere parmigiano, vivacissimo e multiculturale. In un territorio periferico che presenta diverse criticità, Consultami vuol essere un punto di riferimento, uno spazio amico a cui rivolgersi nei momenti di difficoltà. “Come Punto Parma Terre des Hommes siamo onorati di poter far parte del primo ingranaggio di aiuti più grande e a supporto dei soggetti più vulnerabili. Fondamentale, per noi, è lavorare in sinergia con professionisti, istituzioni e associazioni per dare una risposta concreta alla comunità” – dichiara Antonella Darcante, coordinatrice del Punto Parma Terre des Hommes. Non verranno offerte solo consulenze, ma saranno organizzati laboratori, eventi e attività gratuite che possano incentivare l’utente ad una presa di consapevolezza delle proprie risorse, alla sensibilizzazione del rispetto, del confronto e del contrasto alla violenza di genere.

“Sono contento che un lavoro di sensibilizzazione sulla violenza di genere si sia trasformato in un presidio territoriale al servizio dei bambini e delle donne e soprattutto delle famiglie, soprattutto in un momento in cui è forte il bisogno di una presenza vicina e costante. Lo abbiamo voluto chiamare “Spazio Indifesa”, dal nome della campagna che ormai da nove anni portiamo avanti per la protezione delle bambine e le ragazze. Mi auguro che sia solo il primo di tanti altri dislocati in tutta Italia” – dichiara Paolo Ferrara, Direttore Generale di Terre des Hommes Italia.

Il progetto nasce con la volontà di lavorare insieme ad associazioni, professionisti, istituzioni per rispondere ai bisogni che sempre più emergono nella vita di tutti i giorni. “Diamo il nostro plauso a questa iniziativa in cui tanti volontari si metteranno a servizio delle famiglie del quartiere e non solo; le tante autorità presenti dimostrano la vicinanza ad una iniziativa veramente lodevole” – afferma il Sindaco di Parma, Federico Pizzarotti. Una iniziativa della comunità per la comunità, definita da Barbara Lori, l’Assessore Regionale alle Pari Opportunità: “Un possibile punto di riferimento che si inserisce in un’offerta complessiva di servizi e di attività a sostegno delle persone più fragili. Come Assessorato alle Pari opportunità della Regione, ma anche come amministratrice del territorio, non posso far altro che congratularmi per questo importante progetto”.

Grazie al patrocinio di diverse Associazioni – Aiga (Associazione Italiana Giovani avvocati –Sez. Parma), Opp- Osservatorio Psicologi Parmensi, Fondazione Munus e Biblioteca Sociale Roberta Venturini – Consultami si mette in prima linea per dare una risposta concreta ai bisogni della comunità.

“Come Aiga Parma siamo molto felici di aver patrocinato il progetto “Consultami'” e ringraziamo il Punto Parma Terre des Hommes per averci coinvolto fin dalla nascita di questo importante sportello. Pensiamo che l’avvocatura non debba restare confinata nei tribunali ma debba aprirsi al mondo del sociale per la tutela dei diritti di tutti. Siamo a disposizione di Terre des Hommes per future collaborazioni e per patrocinare future iniziative”, afferma Michele Vanolli, Presidente di Aiga – Sez. Parma. Continua poi Barbara Griffini, Presidente dell’ Opp:” Come Osservatorio Psicologi Parmensi siamo attenta alla diffusione della cultura psicologica e siamo presenti sul territorio locale da vent’anni. Siamo certi che la presenza dello sportello Consultami sia una opportunità per la cittadinanza di trovare ascolto ed accoglienza ed offra la possibilità di collaborare per il bene comune offrendo nuovi spazi di ascolto e nuove modalità di interazione tra le associazioni ed i cittadini”.

Conclude Giorgio Delsante, Presidente della Fondazione Munus: “Con grande gioia accogliamo l’apertura dello sportello Consultami. “Munus” significa dono ma anche responsabilità; siamo felici di aver patrocinato questo importante progetto perché il più alto obiettivo è dare all’altro qualcosa di nostro in nome della gioia, della conoscenza e dell’ascolto”.

Lo sportello Consultami sarà aperto dal lunedì al venerdì, ore 10-12/15-17 in Via Venezia 62/c, Parma.

Per info e consulenze scrivere ai seguenti recapiti: mail info@consultami.org; numero 3517616600; sitoweb www.consultami.org.